A fost lansată licitația pentru lucrările de infrastructură privind Drumul Expres Bacău-Piatra-Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 06:40

Ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, anunță că a fost lansată licitația pentru lucrările de infrastructură privind Drumul Expres Bacău-Piatra-Neamț, care va face legătura cu Autostrada Moldovei, A7.

Investiția de peste șase miliarde de lei este finanțată din bani europeni.

Drumul expres va avea 51 de km, șase noduri rutiere, fiind create aproape 2.000 de locuri de muncă în perioada construcției.

