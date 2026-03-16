Prima pagină » Știri » Prim plan » 97,8% dintre unităţile de învăţământ cu nivel gimnazial au participat la proba la Limba română a simulării Evaluării Naţionale

97,8% dintre unităţile de învăţământ cu nivel gimnazial au participat la proba la Limba română a simulării Evaluării Naţionale

97,8% dintre unităţile de învăţământ cu nivel gimnazial au participat la proba la Limba română a simulării Evaluării Naţionale

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 16:53

4.545 de unităţi de învăţământ, reprezentând 97,8% dintre şcolile care au nivel gimnazial, au participat luni la proba de Limba şi literatura română din cadrul simulării Evaluării Naţionale, a informat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Potrivit sursei citate, peste 145.200 de elevi au fost prezenţi la proba de luni. În acelaşi timp, mai mult de 11.800 de elevi au absentat din unităţile de învăţământ care au organizat simularea, iar un elev a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

‘Numărul elevilor de clasa a VIII-a din cele 104 unităţi care nu au organizat simularea este de peste 5.200’, a precizat aceeaşi sursă.

Simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naţionale continuă marţi cu proba la Matematică şi se încheie miercuri cu proba de Limba şi literatura maternă, susţinută de elevii aparţinând minorităţilor naţionale.

Rezultatele vor fi comunicate individual şi nu prin afişare în data de 30 martie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

