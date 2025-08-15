(AUDIO) Românii se bucură de minivacanța de Sfânta Maria: Jandarmii suceveni vin cu recomandări

Publicat de Andreea Drilea, 15 august 2025, 11:15

De astăzi, românii se bucură de minivacanța de Sfânta Maria, mulți dintre ei s-au pornit spre destinațiile turistice de la noi din țară.

Jandarmii suceveni vin cu recomandări: de la pregătirea pentru drumeții și respectarea regulilor la picnic, până la comportamentul corect în cazul în care întâlnesc un urs.

Șeful Postului de Jandarmi Montan Vatra Dornei, Toma Vangu-Hunea atrage atenția asupra echipării corespunzătoare în cazul alegerii unui traseu montan: ”Să se informeze din timp asupra stării vremii, a stării traseelor, să nu plece niciodată singuri pe traseu pentru că întotdeauna poate interveni o situație medicală și atunci este foarte bine să avem pe cineva lângă noi, să avem un rucsac în care să avem o pelerină de ploaie, o haină de schimb, să avem mâncare, să avem apă și un lucru foarte important, care nu prea se face, anunțați ori Salvamont, ori Jandarmeria Montana la telefon. Spuneți, suntem grupul, am plecat de acolo, mergem acolo, stăm cu cortul, înoptăm acolo, adică în situația în care se întâmplă ceva și familia nu mai poate lua legătura cu cei ce sunt pe munte și solicită, să știm de unde să plecăm.”

