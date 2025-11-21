Un nou focar de porcină africană a fost confirmat în judeţul Botoşani

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2025, 10:19

Un nou focar de porcină africană a fost confirmat în judeţul Botoşani, pe raza comunelor Hăneşti şi Vlăsineşti.

Autorităţile locale au sesisat Direcţia Sanitar Veterinară că, pe 17 noiembrie, pe un fond de vânătoare, au fost descoperiţi doi porci mistreţi morţi.

Direcţia a prelevat probe de la animalele moarte, iar rezultatele de laborator, care au fost comunicate miercuri, au confirmat prezenţa virusului.

Fiind focar de pestă porcină africană, autorităţile judeţene, prin Centrul Local de Combatere a Bolilor, au dispus restricţii la tăierea şi comercializarea porcilor în zona respectivă – transmite corespondenta RRA Gina Poenaru.