Senatul ar putea aproba introducerea unor praguri de vârstă pentru accesul online în cazul minorilor

Foto: copii

Publicat de Andreea Drilea, 1 octombrie 2025, 05:05 / actualizat: 1 octombrie 2025, 6:13

Senatorii din Comisiile juridică, pentru comunicații și pentru cultură au dat un raport favorabil pentru proiectul de lege care vizează majoratul online.

Documentul va reglementa accesul sau restricționarea la platforme online și la un anumit tip de conținut pentru copiii care au mai puțin de 16 ani.

La nivel naţional, efectele nocive ale accesului minorilor la un conţinut dăunător în spaţiul virtual a generat multiple evenimente nedorite în rândul acestei grupe de vârstă, cele mai recente exemple fiind copiii care se sinucid în urma unor provocări online pe Facebook, TikTok sau alte platforme, copii care își procură droguri, incluzând aici medicamente cu efecte psihoactive sau dăunătoare sănătății și așa mai departe.

Răspunsul identificat și propus de prezenta inițiativă legislativă vine printr-o responsabilizare partajată a părinților, furnizorilor și autorităților publice.

Astfel, documentul prevede, printre altele, consimțământul expres al reprezentantului legal cu privire la permisiunea de acces a minorului la serviciile online, care permite părinților sau tutorilor legali să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la conținutul care urmează să fie vizionat, stocat și utilizat de către minor.

De asemenea, conținutul dăunător este definit ca orice conținut scris, audio, video sau imagine care promovează alcoolul, băuturile energizante, țigările sau alte produse pe bază de nicotină, medicamente, violența, ura, pornografia, autovătămarea, comportamente dăunătoare sănătății, dependențele, fraudele, discursul instigator la ură, inclusiv pe criterii de rasă, sex, religie, orientare sexuală, exploatarea minorilor sau orice alte forme de conţinut care prezintă un risc semnificativ pentru dezvoltarea fizică sau emoţională a minorului.

Actul normativ trebuie să conţină şi votul din Comisia de apărare. Mai apoi, trebuie să ajungă în plenul Senatului, ca primă cameră sesizată, deputaţii având votul decizional.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro