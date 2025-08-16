Ascultă Radio România Iași Live
“Schemă de înșelăciune complexă”, în desfășurare pe rețelele sociale

Publicat de Andreea Drilea, 16 august 2025, 11:08

Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează populaţia cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și al rețelelor sociale.

În cadrul unor comunități online prezentate ca având caracter educațional și investițional, indivizi care se prezintă drept mentori, antrenori, profesori sau consilieri în investiții, oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri garantate, încurajând membrii să investească sume inițiale relativ mici.

În momentul în care solicită retragerea fondurilor, victimele sunt constrânse să achite diverse taxe fictive care, în realitate, nu conduc niciodată la restituirea sumelor investite.

ASF recomandă întreruperea imediată a comunicării cu astfel de persoane și refuzul categoric al oricărei solicitări de plată.

Oamenii sunt îndemnați să verifice legitimitatea respectivelor firme consultând registrul instrumentelor și investițiilor financiare. 

Rador/FOTO Pixabay

