Sălile de jocuri de noroc de la parterul blocurilor ar putea fi interzise

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 septembrie 2025, 14:04

Sălile care deţin aparate pentru jocuri de noroc – aşa-numitele păcănele – ar putea fi interzise dacă funcţionează la parterul unei clădiri cu destinaţie rezidenţială.

Deputaţii din Comisia pentru buget – finanţe au aprobat proiectul legislativ propus de liberalul Gigel Ştirbu, care prevede că măsura se va aplica în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a legii.

Iniţiativa urmează să ajungă pentru dezbatere şi vot în plenul Camerei Deputaţilor, for decizional. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)