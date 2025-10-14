Ascultă Radio România Iași Live
Reforma şi concedierile din administraţia publică locală, pe agenda şedinţei coaliţiei de guvernare

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2025, 11:16

Este şedinţă a coaliţiei de guvernare marți, la prânz. Pe agendă, din nou, reforma şi concedierile din administraţia publică locală, subiect asupra căruia liderii din arcul guvernamental nu se înţeleg nici acum, după aproape două luni de negocieri.

O altă temă care provoacă tensiuni este legată de data alegerilor pentru Primăria Capitalei, care ar fi trebuit să aibă loc de patru luni. Timpul trece, iar săptămâna aceasta este ultima în care guvernul mai poate adopta o hotărâre de organizare pentru ca scrutinul să se mai poată desfăşura anul acesta. În acest context, USR i-a cerut din nou premierului Ilie Bolojan să intervină. Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, susţine că nu există niciun motiv pentru amânare.

Ştefan Pălărie: Orice altă decizie pare mai degrabă un gest de laşitate şi nu poate avea decât o singură explicaţie, anumitor forţe politice le este frică de votul cetăţenilor din Bucureşti. Avem nevoie de o nouă validare, şi nu o spunem noi, ca un test electoral, ci o spune legea care spune că trebuie să fie ocupată orice funcţie de edil, de primar în termen de 90 de zile.

Din partea PSD sunt semnale că şi-ar dori să amâne scrutinul pentru primăvara anului viitor. Ieri, purtătorul de cuvânt al social-democraţilor, Alexandru Rafila, a declarat că este necesar un protocol clar în cadrul coaliţiei în care să fie stabilit dacă fiecare formaţiune politică va avea un candidat propriu sau dacă va fi susţinut un candidat comun. El a afirmat că PSD este dispus să susţină şi o persoană dintr-un alt partid, dacă este desemnată drept candidat comun al coaliţiei.

Rador

