Război în Ucraina/MApN: Atac cu drone la graniţa cu România; elemente de vehicul aerian, căzute în zona localităţii Plauru

Publicat de Andreea Drilea, 17 martie 2026, 07:13

Forţele ruse au executat marţi dimineaţă o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea, fiind raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul naţional, în zona localităţii Plauru, anunţă Ministerul Apărării Naţionale.

Populaţia din zonă a promit un mesaj RO-ALERT.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 1:40, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 1:55, mesaj RO-ALERT.

Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul naţional în zona localităţi Plauru, arată Ministerul Apărării pe pagina de Facebook.

După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 3:00, o echipă de cercetare a început verificări în teren. Până la acest moment nu a fost identificată zona de impact. Căutările vor continua odată cu îmbunătăţirea vizibilităţii.

MApN a informat şi informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea. AGERPRES/FOTO MApN