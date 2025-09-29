Prahova: Incendiu violent la un hotel din Tătărani; două persoane sunt dispărute

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 08:37

Cinci persoane se aflau în hotelul din Tătărani care a fost cuprins, luni dimineaţă, de un incendiu, pompierii efectuând la această oră căutări pentru identificarea a două persoane dispărute.

‘Pompierii continuă acţiunea de stingere a incendiului. Din informaţiile primite până în acest moment, la momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau cinci persoane, din care trei s-au autoevacuat. Pompierii efectuează căutari pentru identificarea persoanelor dispărute’, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Focul este localizat.

Un incendiu violent a izbucnit, luni dimineaţă, la un hotel din comuna prahoveană Bărcăneşti, sat Tătărani, focul manifestându-se la nivelul acoperişului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, se efectuează acţiuni de recunoaştere pentru a se stabili dacă există persoane surprinse în interior.

‘Din primele informaţii primite până în acest moment, incendiul se manifestă la o clădire de regim P+1, pe o suprafaţă de aproximativ 500 mp, la nivelul acoperişului. De asemenea, se efectuează recunoaştere pentru a se stabili dacă există persoane surprinse în interior’, a transmis ISU.

La această oră, focul este localizat, iar misiunea este în dinamică. AGERPRES