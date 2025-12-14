Nu se schiază încă pe pârtiile importante din România

Publicat de Andreea Drilea, 14 decembrie 2025, 09:11

Este al doilea sfârşit de săptămână al iernii, în care nu se schiază pe pârtiile importante din România.

Deşi în anii anterior pasionaţii găseau zăpadă încă de la începutul lunii decembrie, acum activitatea este în aşteptare atât pe Valea Prahovei, cât şi în Poiana Braşov, unde se fac, totuşi, pregătiri în aşteptarea zăpezii.

Nu se schiază nici pe domeniul Şureanu, la graniţa dintre judeţele Alba şi Hunedoara; în schimb, în staţiunea Straja din Hunedoara, considerată şi ea unul din cele mai mari domenii de schi din ţară, s-a anunţat deschiderea sezonului la 20 decembrie.

Pasionaţii de schi îşi pot satisface, totuşi, această plăcere, la Păltiniş în judeţul Sibiu, unde se poate aluneca pe zăpadă încă de weekendul trecut.

Potrivit informaţiilor de la faţa locului, şi pe Transalpina se poate schia pe două pârtii din golul alpin. De asemenea, sunt deschise două pârtii în staţiunea Voineasa, judeţul Vâlcea, unde sunt prezenţi şi în acest weekend sute de pasionaţi ai sporturilor de iarnă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro