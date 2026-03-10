Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de buget pentru 2026



Ministerul Finanţelor a publicat, astăzi, în transparenţă decizională, proiectul de buget pe 2026.

Actul normativ este construit pe un deficit estimat la 6,2% din Produsul Intern Brut, respectiv 127,7 miliarde lei, nivel care ar urma să scadă la 5,1% din PIB în 2027.

Proiectul de Buget va fi adoptat de Guvern tot săptămâna aceasta, după care va fi trimis Parlamentului spre dezbatere și adoptare.

La această oră este programată o ședință a coaliției de guvernare pentru a fi puse la punct ultimele detalii privind Bugetul pe anul curent.

(Sursa Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ arhiva)