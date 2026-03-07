Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Ministerul Afacerilor Interne anunţă redimensionarea schemelor de personal la prefecturi

Ministerul Afacerilor Interne anunţă redimensionarea schemelor de personal la prefecturi

Ministerul Afacerilor Interne anunţă redimensionarea schemelor de personal la prefecturi

Publicat de Andreea Drilea, 7 martie 2026, 11:42

Ministerul Afacerilor Interne a anunţat, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal la toate prefecturile din ţară, în acord cu OUG nr.7/2026.

‘Ca urmare a adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2026, Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile de punere în aplicare a prevederilor acestui act normativ. În acest scop, a fost emis Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/496/06.03.2026 privind redimensionarea schemelor de personal ale Instituţiilor Prefectului, în conformitate cu prevederile art. XLV alin. (2) din OUG nr. 7/2026 potrivit cărora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare, ministerul coordonator emite ordinul pentru stabilirea numărului maxim de posturi aferente instituţiei prefectului’, anunţă MAI într-un comunicat de presă.

Conform MAI, la stabilirea noilor scheme, au fost avute în vedere criterii obiective precum: numărul actelor administrative emise ori adoptate de autorităţile administraţiei publice locale supuse verificării legalităţii de către prefect, numărul unităţilor administrativ-teritoriale existente în cadrul fiecărui judeţ, numărul dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată în care Instituţia Prefectului are calitatea de parte, populaţia, nivelul de dezvoltare al judeţelor în contextul activităţilor ce se desfăşoară în cadrul acestora, problemele şi dificultăţile cu care se confruntă raportat la arealul geografic, volumul activităţilor legate de legile proprietăţii etc.

În consecinţă, schemele actuale de personal ale prefecturilor se prezintă astfel: Covasna – 33, Giurgiu – 33, Ilfov – 33, Bistriţa-Năsăud – 34, Călăraşi – 34, Mehedinţi – 34, Sălaj – 34, Tulcea – 34, Bihor – 35, Botoşani – 35, Brăila – 35, Buzău – 35, Caraş-Severin – 35, Dâmboviţa – 35, Hunedoara – 35, Harghita – 35, Ialomiţa – 35, Mureş – 35, Neamţ – 35, Satu Mare – 35, Sibiu – 35, Teleorman – 35, Vaslui – 35, Vâlcea – 35, Vrancea – 35, Alba – 36, Arad – 36, Braşov – 36, Gorj – 36, Maramureş – 36, Argeş – 37, Bacău – 37, Dolj – 37, Galaţi – 37, Olt – 37, Prahova – 37, Suceava – 37, Cluj – 39, Constanţa – 39, Iaşi – 39, Timiş – 39, Municipiul Bucureşti – 45.

Ministerul Afacerilor Interne – prin subsecretarul de stat coordonator – va coopera în continuare cu prefecţii şi subprefecţii pe bază de dialog şi sprijin instituţional pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 7/2026 şi o tranziţie funcţională în fiecare Instituţie a Prefectului. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Guvernul a decis prelungirea plafonării prețului gazelor pentru populație
Naţional vineri, 6 martie 2026, 06:14

Guvernul a decis prelungirea plafonării prețului gazelor pentru populație

Guvernul a plafonat astăzi prețurile la gaze pentru consumatorii casnici la 0,31 de lei per kilowatt/oră până în aprilie anul viitor. România...

Guvernul a decis prelungirea plafonării prețului gazelor pentru populație
Nicușor Dan – Declarații la finalul vizitei în Polonia (VIDEO)
Naţional vineri, 6 martie 2026, 05:14

Nicușor Dan – Declarații la finalul vizitei în Polonia (VIDEO)

Nicușor Dan: Vizită oficială în Polonia, în cursul căreia ne-am întâlnit cu președintele, cu primul-ministru și cu șefii celor două...

Nicușor Dan – Declarații la finalul vizitei în Polonia (VIDEO)
Autostrada Braşov-Bacău are Certificat de Urbanism; după realizarea studiului de fezabilitate şi exproprieri urmează Autorizaţia de Construire
Naţional joi, 5 martie 2026, 09:17

Autostrada Braşov-Bacău are Certificat de Urbanism; după realizarea studiului de fezabilitate şi exproprieri urmează Autorizaţia de Construire

Autostrada Braşov-Bacău are Certificat de Urbanism, Consiliul Judeţean Braşov anunţând, joi, că documentul care stabileşte traseul A 3 în...

Autostrada Braşov-Bacău are Certificat de Urbanism; după realizarea studiului de fezabilitate şi exproprieri urmează Autorizaţia de Construire
Referendumul pentru greva generală din sistemul de educaţie în aprilie
Naţional joi, 5 martie 2026, 06:29

Referendumul pentru greva generală din sistemul de educaţie în aprilie

În luna aprilie ar putea fi declanşat referendumul pentru greva generală din sistemul de educaţie. 77% dintre profesorii care au răspuns în...

Referendumul pentru greva generală din sistemul de educaţie în aprilie
Naţional joi, 5 martie 2026, 06:28

MAE anunţă că 490 de cetăţeni români s-au întors în ţară din Orientul Mijlociu

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că 490 de cetăţeni români, dintre cei care şi-au anunţat prezenţa şi au solicitat asistenţă...

MAE anunţă că 490 de cetăţeni români s-au întors în ţară din Orientul Mijlociu
Naţional joi, 5 martie 2026, 06:23

Ministrul Energiei: Prețurile la gaze și carburanți vor rămâne controlate

România are suficiente rezerve de carburanţi pentru a face faţă oricărei crize majore de aprovizionare, spune la Radio România Actualităţi...

Ministrul Energiei: Prețurile la gaze și carburanți vor rămâne controlate
Naţional miercuri, 4 martie 2026, 18:15

Ilie Bolojan: Proiectul de buget a fost finalizat

UPDATE – Proiectul de buget a fost finalizat, toate capitolele au fost închise în ședința coaliției de miercuri, iar la mijlocul...

Ilie Bolojan: Proiectul de buget a fost finalizat
Naţional miercuri, 4 martie 2026, 10:21

Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază expiră la finalul lunii martie

Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază urmează să expire la finalul acestei luni. În acest context, Ministerul...

Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază expiră la finalul lunii martie