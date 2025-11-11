Mihai Barbu şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reforma Feroviară

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2025, 11:37 / actualizat: 11 noiembrie 2025, 12:38

Într-o postare pe pagina acestei instituţii, se mai arată că gestul are loc după ce Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat că el este cercetat pentru folosirea influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

Mihai Barbu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile în dosarul în care omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost arestat preventiv, întrucât a apelat la reţele de influenţă pentru a schimba conducerea Direcţiei Sanitar-Veterinare Vaslui.

Barbu ar fi intermediat întâlniri ale lui Fănel Bogos cu înalţi funcţionari ai statului şi cu diverşi oameni politici. El este cel care a făcut posibilă întâlnirea omului de afaceri cu premierul Ilie Bolojan. După ce DNA a anunţat că l-a pus sub control judiciar pe Mihai Barbu, PNL a transmis că l-a suspendat din toate funcţiile deţinute în partid, inclusiv din cea de trezorier al formaţiunii.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro