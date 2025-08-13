Localnicii evacuaţi din Praid vor putea reveni în locuinţele lor

Publicat de Andreea Drilea, 13 august 2025, 05:27 / actualizat: 13 august 2025, 6:28

Localnicii din zona Salinei Praid din judeţul Harghita vor putea reveni acasă începând de miercuri – anunţă Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, care a aprobat într-o şedinţă extraordinară şi procedurile necesare în acest sens, pe baza recomandărilor experţilor.

Acestea prevăd parametri de supraveghere pentru debitul pârâului Corund, concentraţia gazului metan şi detectarea mişcărilor terenului, precum şi coduri de alertă locală care reglementează modul de reacţie. Totodată, posturile fixe de jandarmi care asigurau paza perimetrului vor fi înlocuite cu patrule mobile.

Rador/FOTO FB Tanczos Barna