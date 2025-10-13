Harghita: Stare de alertă prelungită în comuna Praid. Accesul în Canionul de Sare rămâne interzis

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 13 octombrie 2025, 18:45

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Praid a hotărât prelungirea stării de alertă în comună pentru încă 30 de zile, ca urmare a situaţiei de urgenţă generate de inundarea Salinei Praid cu apele pârâului Corund.

Potrivit unei informări transmise vineri de Instituţia Prefectului judeţului Harghita, starea de alertă a fost prelungită la Praid pentru perioada 11 octombrie – 9 noiembrie, inclusiv.

Pe durata stării de alertă, autorităţile vor mobiliza toate forţele şi resursele necesare pentru executarea lucrărilor care se impun şi vor informa populaţia şi localităţile învecinate despre evoluţia situaţiei.

Accesul în zona afectată, inclusiv în Canionul de Sare, rămâne interzis, iar autorităţile locale vor acorda asistenţă persoanelor şi gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat, dacă situaţia o va impune, precizează sursa citată.

Totodată, în informarea Instituţiei Prefectului se mai arată că ‘este asigurată monitorizarea permanentă a evoluţiei fenomenului în perimetrul minier din comună, a parametrilor apei din pârâul Corund şi cursurile de apă din aval, de către Administraţia Bazinală de Apă Mureş, SALROM – Salina Praid, Comitelul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid şi Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă Oltul al judeţului Harghita’.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a instituit pentru prima dată stare de alertă în localitate pe 8 mai, când au început infiltraţiile în subteran, în urma ploilor abundente.

Ulterior, după inundarea salinei de apele pârâului Corund, starea de alertă a fost prelungită în fiecare lună. (Rador/ FOTO agerpres.ro)

