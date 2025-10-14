Fraudă. ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2025, 07:00 / actualizat: 14 octombrie 2025, 9:06

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituţiei, de la adresa ion@impal.ro.

Contribuabilii sunt anunţaţi prin aceste emailuri despre ‘o posibilă neregularitate identificată în declaraţiile fiscale depuse’, iar pentru ‘remedierea situaţiei’ trebuie urmaţi anumiţi paşi, se menţionează într-un comunicat al ANAF.

„Reiterăm următoarele: nu deschideţi aceste emailuri; nu accesaţi documentele anexate sau linkurile din conţinut; nu transmiteţi date personale sau bani către conturile menţionate. Serviciul Spaţiul Privat Virtual, pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, a fost creat şi dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituţia. De asemenea, contribuabilii pot obţine informaţii fiscale cu caracter general la Call Center ANAF 0314039160”, transmite sursa citată.

Rador/FOTO arhivă Agerpres