Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Fraudă. ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false

Fraudă. ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false

Fraudă. ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2025, 07:00 / actualizat: 14 octombrie 2025, 9:06

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituţiei, de la adresa ion@impal.ro.

Contribuabilii sunt anunţaţi prin aceste emailuri despre ‘o posibilă neregularitate identificată în declaraţiile fiscale depuse’, iar pentru ‘remedierea situaţiei’ trebuie urmaţi anumiţi paşi, se menţionează într-un comunicat al ANAF.

„Reiterăm următoarele: nu deschideţi aceste emailuri; nu accesaţi documentele anexate sau linkurile din conţinut; nu transmiteţi date personale sau bani către conturile menţionate. Serviciul Spaţiul Privat Virtual, pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, a fost creat şi dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituţia. De asemenea, contribuabilii pot obţine informaţii fiscale cu caracter general la Call Center ANAF 0314039160”, transmite sursa citată.

Rador/FOTO arhivă Agerpres

Etichete:
Profesorii care doresc să facă parte din grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor şi baremelor utilizate la evaluările şi examenele naţionale se pot înscrie pe site-ul CNCE
Naţional luni, 13 octombrie 2025, 19:00

Profesorii care doresc să facă parte din grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor şi baremelor utilizate la evaluările şi examenele naţionale se pot înscrie pe site-ul CNCE

Profesorii care doresc să facă parte din grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor şi baremelor utilizate la evaluările şi examenele...

Profesorii care doresc să facă parte din grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor şi baremelor utilizate la evaluările şi examenele naţionale se pot înscrie pe site-ul CNCE
Harghita: Stare de alertă prelungită în comuna Praid. Accesul în Canionul de Sare rămâne interzis
Naţional luni, 13 octombrie 2025, 18:45

Harghita: Stare de alertă prelungită în comuna Praid. Accesul în Canionul de Sare rămâne interzis

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Praid a hotărât prelungirea stării de alertă în comună pentru încă 30 de zile, ca urmare...

Harghita: Stare de alertă prelungită în comuna Praid. Accesul în Canionul de Sare rămâne interzis
Inflaţia anuală a crescut în septembrie la aproape 9,9%, relevă datele statistice
Naţional luni, 13 octombrie 2025, 14:18

Inflaţia anuală a crescut în septembrie la aproape 9,9%, relevă datele statistice

Inflaţia anuală a crescut în septembrie la aproape 9,9%, relevă datele statistice publicate astăzi. Analiştii cred că acest indicator se va...

Inflaţia anuală a crescut în septembrie la aproape 9,9%, relevă datele statistice
INS: Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie
Naţional luni, 13 octombrie 2025, 10:19

INS: Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie

Rata anuală a inflaţiei în septembrie, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a ajuns la 9,88 la sută, de la 9,85 de procente în...

INS: Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie
Naţional luni, 13 octombrie 2025, 08:51

(AUDIO) Ministerul Sănătății anunță verificări în clinicile private

Inspecția Sanitară de Stat va începe o serie de controale în clinicile private din întreaga țară pentru a se vedea dacă aceste instituții...

(AUDIO) Ministerul Sănătății anunță verificări în clinicile private
Naţional luni, 13 octombrie 2025, 08:29

Început de săptămână cu vreme rece în toată ţara

Început de săptămână rece în toată ţara, cu temperaturi mai mici decât în mod obişnuit în această perioadă. Răcirea începe de...

Început de săptămână cu vreme rece în toată ţara
Naţional luni, 13 octombrie 2025, 07:23

Coaliţia de guvernare urmează să definitiveze pachetul 3 de măsuri de reducere a deficitului

Coaliţia de guvernare ar trebui să definitiveze săptămâna aceasta măsurile pe care le va include în pachetul 3 de reducere a deficitului,...

Coaliţia de guvernare urmează să definitiveze pachetul 3 de măsuri de reducere a deficitului
Naţional luni, 13 octombrie 2025, 06:33

Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei – dezbătută astăzi în plen

Plenul Senatului va dezbate şi vota, luni, moţiunea simplă în care ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu...

Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei – dezbătută astăzi în plen