Fitch reconfirmă ratingul suveran al României, dar cu avertismente

Fitch reconfirmă ratingul suveran al României, dar cu avertismente

Fitch reconfirmă ratingul suveran al României, dar cu avertismente

Publicat de Andreea Drilea, 16 august 2025, 11:05

Agenția Internațională de Evaluare Financiară Fitch a reconfirmat ratingul suveran al României, dar a menținut perspectiva negativă, avertizând asupra deficitului foarte ridicat și a datoriei publice. Agenția sublinează că, deși încertitudinea politică s-a redus odată cu formarea unei coaliţii pro-occidentale stabile, presiunea populistă poate fi un risc pentru stabilitatea economică. Decizia agenției Fitch a fost salutată de ministrul finanțelor Alexandru Nazare, care a subliniat că aceasta reprezintă o reconfirmare a încrederi în măsurile și planurile guvernului.

Reporter: Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, spune că decizia agenției Fitch de a menține ratingul României în categoria recomandată pentru investiții vine într-un context fiscal și bugetar sensibil.

El apreciază că tocmai de aceea această decizie dovedește încrederea în măsurile și planurile guvernului privind consolidarea fiscală și sustenabilitatea finanţelor publice.

Agenția de rating Fitch avertizează însă că România se confruntă cu un deficit enorm și cu o datorie publică aflată pe o traiectorie ascendentă.

În comunicatul dat publicității aseară târziu, Fitch estimează că, deși deficitul va coborî de la 7,4% din Produsul Intern Brut anul acesta la 5,9% în 2027, acest indicator va rămâne foarte ridicat. Instituția atrage atenția și asupra creșterii economice foarte slabe, dar și a inflației mari amplificată de noile taxe.

În același timp, deficitul de cont curent și datoria externă mențin economia vulnerabilă la schimbările de pe piețele financiare.

Deși agenția remarcă faptul că guvernul a adoptat un pachet ambițios de măsuri fiscale pentru echilibrarea bugetului, acesta ar putea fi greu de pus în practică din cauza costurilor sociale ridicate și a presiunilor politice.

Rador/FOTO arhivă Agerpres

