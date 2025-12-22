Fermierii vor să se întâlnească cu preşedintele Nicuşor Dan pentru clarificări legate de poziţia României privind acordul comercial Mercosur

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 decembrie 2025, 10:07

Şi fermierii vor să se întâlnească cu preşedintele Nicuşor Dan în regim de urgenţă pentru clarificări legate de poziţia României privind acordul comercial Mercosur sau cadrul financiar european multianual 2028-2034.

Agricultorii şi-au exprimat nemulţumirea faţă de lipsa de răspuns la adresele trimise la Cotroceni de Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare, o organizaţie care a susţinut că întâlnirea este necesară şi pentru a preveni apariţia de proteste spontane sau organizate în apropierea Administraţiei Prezidenţiale chiar în preajma sărbătorilor.

Fermierii din mai multe state, inclusiv din România, susţin că nu vor putea face faţă eventualelor pierderi generate de importurile de produse agricole mai ieftine din ţările Americii de Sud.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)