Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Fermierii vor să se întâlnească cu preşedintele Nicuşor Dan pentru clarificări legate de poziţia României privind acordul comercial Mercosur

Fermierii vor să se întâlnească cu preşedintele Nicuşor Dan pentru clarificări legate de poziţia României privind acordul comercial Mercosur

Fermierii vor să se întâlnească cu preşedintele Nicuşor Dan pentru clarificări legate de poziţia României privind acordul comercial Mercosur

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 decembrie 2025, 10:07

Şi fermierii vor să se întâlnească cu preşedintele Nicuşor Dan în regim de urgenţă pentru clarificări legate de poziţia României privind acordul comercial Mercosur sau cadrul financiar european multianual 2028-2034.

Agricultorii şi-au exprimat nemulţumirea faţă de lipsa de răspuns la adresele trimise la Cotroceni de Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare, o organizaţie care a susţinut că întâlnirea este necesară şi pentru a preveni apariţia de proteste spontane sau organizate în apropierea Administraţiei Prezidenţiale chiar în preajma sărbătorilor.

Fermierii din mai multe state, inclusiv din România, susţin că nu vor putea face faţă eventualelor pierderi generate de importurile de produse agricole mai ieftine din ţările Americii de Sud.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Manifestări de comemorare a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989
Naţional luni, 22 decembrie 2025, 07:53

Manifestări de comemorare a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989

La Bucureşti, continuă astăzi seria manifestărilor publice de comemorare a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. Sunt programate...

Manifestări de comemorare a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989
Guvernul urmează să adopte proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026
Naţional luni, 22 decembrie 2025, 07:50

Guvernul urmează să adopte proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026

Guvernul urmează să adopte săptămâna aceasta proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei începând cu 1...

Guvernul urmează să adopte proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026
Preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie, la Cotroceni
Naţional luni, 22 decembrie 2025, 06:52

Preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie, la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan va avea discuţii luni, la Cotroceni, cu magistraţii care doresc să vorbească deschis despre situaţia din Justiţie....

Preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie, la Cotroceni
Plenul Senatului va dezbate şi vota, astăzi, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu
Naţional luni, 22 decembrie 2025, 06:10

Plenul Senatului va dezbate şi vota, astăzi, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu

Plenul Senatului va dezbate şi vota, luni, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, prin care AUR îşi propune evaluarea...

Plenul Senatului va dezbate şi vota, astăzi, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu
Naţional duminică, 21 decembrie 2025, 11:41

Creşte numărul îmbolnăvirilor de gripă

Tot mai multe persoane au gripă – 5.700 de bolnavi au primit acest diagnostic săptămâna trecută, iar aproape 93.000 au avut infecţii...

Creşte numărul îmbolnăvirilor de gripă
Naţional duminică, 21 decembrie 2025, 11:38

Atenţionare a directorului ANPC privind unele citrice de pe piaţa din România

Directorul general în Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Paul Anghel, atrage atenţia că în magazinele din România se...

Atenţionare a directorului ANPC privind unele citrice de pe piaţa din România
Naţional duminică, 21 decembrie 2025, 09:22

Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive

Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond,...

Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive
Naţional duminică, 21 decembrie 2025, 09:18

Eliminarea unor anumite probe pentru obţinerea permisului de conducere este criticată de specialiştii în circulaţia rutieră

Eliminarea probei teoretice pentru şoferii care vor să obţină permis de conducere şi pentru alte categorii auto este criticată de specialiştii...

Eliminarea unor anumite probe pentru obţinerea permisului de conducere este criticată de specialiştii în circulaţia rutieră