Explozie în Capitală/Bujduveanu: Oamenii afectaţi se pot reloca cu chirie sau în locuinţe puse la dispoziţie de autorităţi

Publicat de Andreea Drilea, 19 octombrie 2025, 08:22

Oamenii afectaţi de explozia care s-a produs vineri într-un bloc din Sectorul 5 se pot reloca cu chirie sau în locuinţe puse la dispoziţie de autorităţi, iar municipalitatea le va oferi un ajutor de 1.500 de lei, a anunţat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

‘Sunt trei modalităţi de relocare, agreate cu toată lumea în această seară, pentru etapa a doua. Etapa unu s-a încheiat, avem peste 100 de persoane cazate în hotelurile din municipiul Bucureşti. Etapa a doua înseamnă trei variante. Fie vor alege şi vor opta la o chirie de pe piaţa liberă, într-un grafic şi într-o grilă pe care am aprobat-o în Consiliul General, fie vor alege să funcţioneze în apartamentele puse la dispoziţie de organizaţiile non-guvernamentale de profil, care sunt de mare ajutor în această perioadă, fie vor opta pentru un apartament din fondul propriu al Primăriei Capitalei sau al primăriilor de sector. Au cele trei opţiuni la dispoziţie. Am convenit să ne revedem, joi seară, tot în sediul Primăriei Capitalei, pentru a şti această analiză, cum s-a finalizat şi dacă mai trebuie să intervenim’, a spus Stelian Bujduveanu, vineri, într-o conferinţă de presă.

El a punctat că vinerea viitoare, cel târziu, se vor găsi apartamentele în care oamenii afectaţi să se mute.

‘Primăria va oferi un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare persoană din acea locuinţă, pentru că sunt momente dificile în care trebuie să-şi pună la punct viaţa în zilele imediat următoare şi unii dintre locatari au plecat şi fără bani, iar de vinerea viitoare, cel târziu, împreună cu dânşii, avem asigurat că se vor găsi aceste apartamente în care să fie confortabil să se mute imediat’, a spus primarul Bujduveanu.

Potrivit acestuia, chiriile vor fi plătite din fondurile de rezervă ale Primăriei Municipiului Bucureşti, iar banii vor fi acordaţi până la finalizarea reconstruirii sau consolidării imobilului.

La rândul său, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat că la scara unde s-a produs explozia, în măsura în care se va putea, ISU va încerca să meargă cu fiecare dintre locatari să-şi recupereze bunurile.

‘Până la finalizarea anchetei nu poate intra nimeni nicăieri. Astăzi, împreună cu Poliţia, unii locatari din scările unde nu au fost afectaţi direct au putut intra, dar unul câte unul şi de mână cu Poliţia. După finalizarea anchetei, probabil cei din scările care nu au fost afectate se vor putea întoarce. La scara în care s-a întâmplat explozia, în măsura în care se va putea, şi este foarte important acest aspect, ISU va încerca să meargă cu fiecare dintre locatari să-şi recupereze bunurile, gen bani, documente şi alte lucruri care pot fi luate imediat. Repet, în măsura în care se va putea şi când va fi pus cât de cât în siguranţă’, a adăugat Andrei Nistor. AGERPRES/FOTO agerpres

