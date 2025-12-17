Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » DNA: Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, trimis în judecată pentru abuz în serviciu

DNA: Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, trimis în judecată pentru abuz în serviciu

DNA: Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, trimis în judecată pentru abuz în serviciu

Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 11:45

Constantin-Flavius Nedelcea, la data faptelor secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, AGERPRES, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai multor persoane, respectiv:

– Constantin-Flavius Nedelcea, la data faptei secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

– Sebastian-Ioan Hotca, la data faptei vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), cu atribuţii de preşedinte, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

– Paul-Silviu Anghel, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul ANPC, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj;

– Elena-Mirela Vasile, director general al Direcţiei Generale Economice şi Resurse Umane din cadrul ANPC, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la şantaj.

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, Sebastian-Ioan Hotca, în calitatea menţionată, la instigarea lui Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcţia de conducere deţinută la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin într-o altă funcţie de conducere din cadrul ANPC, prin încălcarea dispoziţiilor art. 507 alin. (8) din OUG nr. 57/2019, care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituţiei.

‘Cu toate că ocupase funcţia de comisar-şef adjunct al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12.2024 – 31.12.2024) şi şase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcţia de conducere respectivă pe o funcţie de şef serviciu în cadrul ANPC’, menţionează procurorii.

În fapt, spun anchetatorii, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 şi care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora.

‘Pentru atingerea scopului urmărit, la data de 29 august 2024, inculpatul Paul Silviu Anghel, în calitate de director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul A.N.P.C., cu sprijinul inculpatei Elena-Mirela Vasile, ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin ameninţări, intimidări şi presiuni pentru ca aceasta să renunţe la funcţia deţinută şi să fie de acord să fie mutată pe o altă funcţie’, arată procurorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Bucureşti. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă

Etichete:
Judecătorul care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder a promovat interviul de la CSM şi va deveni procuror
Naţional marți, 16 decembrie 2025, 18:04

Judecătorul care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder a promovat interviul de la CSM şi va deveni procuror

UPDATE – Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, a promovat marţi interviul susţinut la...

Judecătorul care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder a promovat interviul de la CSM şi va deveni procuror
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reţinut pentru complicitate la dare de mită
Naţional marți, 16 decembrie 2025, 17:08

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reţinut pentru complicitate la dare de mită

UPDATE – Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost reţinut, marţi, de procurorii anticorupţie într-un dosar în care...

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reţinut pentru complicitate la dare de mită
O nouă sesiune a programului naţional Rabla
Naţional marți, 16 decembrie 2025, 06:51

O nouă sesiune a programului naţional Rabla

Persoanele fizice se pot înscrie începând de marți de la ora 10:00 într-o nouă sesiune a programului naţional Rabla, anunţă Administraţia...

O nouă sesiune a programului naţional Rabla
Legea prin care cresc taxele locale – publicată în Monitorul Oficial
Naţional marți, 16 decembrie 2025, 05:06

Legea prin care cresc taxele locale – publicată în Monitorul Oficial

Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale, a...

Legea prin care cresc taxele locale – publicată în Monitorul Oficial
Naţional luni, 15 decembrie 2025, 18:06

Ministra Mediului, după adoptarea moţiunii simple împotriva sa: Nu îmi voi da demisia

UPDATE – Rezultatul votului la moţiune nu este unul surprinzător însă nu voi ceda, nu îmi voi da demisia şi în niciun caz nu voi putea...

Ministra Mediului, după adoptarea moţiunii simple împotriva sa: Nu îmi voi da demisia
Naţional luni, 15 decembrie 2025, 16:29

Parlament/Moţiunea de cenzură a fost respinsă

UPDATE 15 decembrie 2025 – Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’ a fost...

Parlament/Moţiunea de cenzură a fost respinsă
Naţional luni, 15 decembrie 2025, 10:42

Percheziţii DNA la firme acuzate de evaziune fiscală în domeniul transportului de ride-sharing (surse)

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, luni, percheziţii în şase locaţii din judeţele Ilfov şi Iaşi într-un dosar de...

Percheziţii DNA la firme acuzate de evaziune fiscală în domeniul transportului de ride-sharing (surse)
Naţional luni, 15 decembrie 2025, 09:34

Este ultima săptămână de şcoală de anul acesta şi cea care încheie cel de-al doilea modul de studiu

Este ultima săptămână de şcoală de anul acesta şi cea care încheie cel de-al doilea modul de studiu. Elevii şi preşcolarii vor intra...

Este ultima săptămână de şcoală de anul acesta şi cea care încheie cel de-al doilea modul de studiu