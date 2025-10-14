Congresul PSD va fi organizat pe 7 noiembrie

14 octombrie 2025

După jumătate de an de interimat, PSD îşi va alege noua conducere, la un congres ce va fi organizat în 7 noiembrie, la Romexpo. Decizia a fost luată luni de Consiliul Politic Naţional, şi, deocamdată, preşedintele interimar Sorin Grindeanu este singurul candidat pentru şefia partidului.

Titus Corlăţean şi-a anunţat retragerea din cursă, într-o declaraţie, cu acuzaţii, în potriva cărora partidul nu mai are viaţă politică democratică şi ar fi dominat de frici şi calcule personale. Sorin Grindeanu asigură interimatul la conducerea PSD din mai, când fostul premier Marcel Ciolacu a părăsit şi postul de la conducerea guvernului, şi pe cel de la partid.

Congresul din 7 noiembrie va modifica şi numărul de prim-vicepreşedinţi, a anunţat purtătorul de cuvânt al formaţiunii, Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila: S-a stabilit că, în afară de preşedinte, echipa de conducere va cuprinde cinci prim-vicepreşedinţi, opt vicepreşedinţi regionali şi 12 pe diverse domenii de activitate. Cred că este o alegere echilibrată, toată lumea a fost de acord, şi sunt bucuros că principalul mesaj care a reieşit din aceste dezbateri a fost de unitate.

În 7 noiembrie, social-democraţii ar urma să schimbe şi statutul partidului. Şi, la propunerea lui Sorin Grindeanu, ar trebui să renunţe la ideea de partid progresist, termen care va fi înlocuit, în definiţie, cu o formulă care va arăta că PSD apără valorile naţionale şi religioase. Este o modificare esenţială, care clarifică identitatea şi direcţia doctrinară a PSD, a explicat liderul interimar al partidului.

Rador/FOTO Facebook PSD