Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online pentru tren în primele ore ale zilei de vineri

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 15:09

Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online pentru tren, vineri, între orele 00:00 – 5:00, deoarece aplicaţia va fi oprită pentru lucrări de mentenanţă, informează CFR Călători.

‘Aplicaţia de cumpărare online a biletelor va fi oprită pentru lucrări de mentenanţă. Pasagerii care au achiziţionat bilete online pentru efectuarea călătoriei în data de 26 septembrie 2025 în acest interval orar vor putea călători prezentând în tren, digital sau fizic, biletul format pdf primit prin mail sau descărcat din aplicaţie înainte de ora 00:00 a zilei de 26 septembrie 2025’, se menţionează în comunicat.

De asemenea, călătorii care au cumpărate bilete online şi care doresc modificarea/renunţarea călătoriei o pot face în afara acestui interval de întrerupere. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

