Aproape două treimi dintre cei interesați de apartamente se așteaptă la creșterea prețurilor

Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 08:58

Aproape două treimi dintre potențialii cumpărători anticipează noi majorări de prețuri pe piața imobiliară, pe fondul inflației, al creșterii costurilor de construcție și al ofertei reduse, reiese dintr-un raport al unei platforme imobiliare.

Potrivit indicelui imobiliare.ro, la sfârșitul lunii trecute, prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în România a ajuns la 1909 euro pe metru pătrat, cu cele mai mari prețuri în Cluj-Napoca, Brașov și în București.

În medie, avansul este de 15% față de acum un an.

Studiul a fost realizat pe parcursul lunii august pe un eșantion de 800 de persoane cu vârste de peste 18 ani, care au cumpărat în ultimul an sau și-au arătat intenția de a face o achiziție imobiliară, sau de a închiria o locuință în următoarele șase luni în București și în marile orașe.

