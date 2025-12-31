Ambulatoriile de specialitate vor putea avea program prelungit până la ora 20:00, acolo unde este posibil şi necesar

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2025, 10:49

Ambulatoriile de specialitate vor putea avea program prelungit până la ora 20:00, acolo unde este posibil şi necesar pentru specialităţile cu adresabilitate crescută, a anunţat ministrul Sănătăţii.

El a mai precizat că punctul de plată per serviciu medical creşte de mâine la 6,5 lei, iar medicii care lucrează în ambulatoriul integrat al spitalului beneficiază de drepturile salariale corespunzătoare secţiei sau compartimentului în care sunt încadraţi pe toată durata activităţii.

Alexandru Rogobete spune că în acest fel oamenii vor avea acces mai rapid la medici şi investigaţii, inclusiv după-amiaza şi seara, iar timpul de aşteptare va fi mai scurt pentru consultaţii, diagnostic şi monitorizare, cu mai puţină presiune pe spitalele de urgenţă.

Ministrul Sănătăţii mai afirmă că de anul viitor vor funcţiona noi programe naţionale de screening şi prevenţie, finanţate direct de minister, neonatal pentru cancerul de col uterin, sân şi prostată şi cel de îngrijiri paliative şi îngrijiri la domiciliu. Unele servicii se vor realiza în ambulatoriu.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro