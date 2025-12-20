90.000 de lucrători străini vor fi admişi în 2026 pe piaţa forţei de muncă din România

Publicat de Andreea Drilea, 20 decembrie 2025, 06:01 / actualizat: 20 decembrie 2025, 10:19

90.000 de lucrători străini vor fi admişi în 2026 pe piaţa forţei de muncă din România, conform unui proiect publicat de Ministerul Muncii.

Potrivit legislaţei în vigoare, angajatorii care vor să încadreze în muncă un străin trebuie să obţină un aviz în acest sens, iar condiţia pentru eliberarea documentului este să nu fi fost epuizat contingentul anual de lucrători străini nou admişi pe piaţa forţei de muncă.

Aproape 85.000 de astfel de avize au fost eliberate în primele nouă luni ale acestui an, iar alte 7.000 sunt în curs de soluţionare.

Prin comparaţie, în 2024, Inspectoratul General pentru Imigrări a emis peste 100.000 de documente de angajare pentru lucrători străini.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro