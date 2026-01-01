Bulgaria a devenit al 21-lea stat membru al zonei euro

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 1 ianuarie 2026, 17:00

Bulgaria, stat membru al Uniunii Europene, a marcat joi aderarea la zona euro printr-un afişaj cu monede euro pe faţada băncii centrale din Sofia şi un foc de artificii, celebrând un moment mult aşteptat.

De la miezul nopţii, euro a devenit moneda oficială a ţării, iar leva a fost scoasă din circulaţie definitiv. Odată cu aderarea Bulgariei, numărul europenilor care folosesc moneda unică depăşeşte 350 de milioane. Ultima ţară care intrase în zona euro a fost Croaţia, în ianuarie 2023.

Pe lângă schimbarea monedei, Bulgaria devine al 21″‘lea membru al zonei euro şi primeşte un loc în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene, care stabileşte politica monetară. Guvernele bulgare au încercat de ani de zile să facă acest pas, încă de când ţara cu o populaţie de 6,7 milioane de locuitori a aderat la UE în 2007.

Sondajele arată că bulgarii sunt împărţiţi în privinţa adoptării euro, deşi mediul de afaceri este în mare parte favorabil. Unii bulgari se tem că trecerea la euro va duce la creşterea preţurilor sau sunt suspicioşi faţă de clasa politică, aflată în criză.

Guvernul a demisionat luna trecută, în urma protestelor masive împotriva unor propuneri de majorare a taxelor.

Rador

