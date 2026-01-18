Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Acordul de liber schimb între UE şi Mercosur a fost semnat în ciuda îngrijorărilor grupurilor de fermieri şi a organizaţiilor de mediu

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 ianuarie 2026, 09:43

Înalţi oficiali din Uniunea Europeană şi din blocul sud-american Mercosur au semnat ieri în Paraguay un acord de liber schimb după 25 de ani de negocieri.

Documentul a fost parafat după ce a primit undă verde, săptămâna trecută, de la majoritatea statelor europene, în ciuda îngrijorărilor grupurilor de fermieri şi a organizaţiilor de mediu, care se tem de o creştere a importurilor ieftine din America de Sud şi de o sporire a defrişărilor.

Acordul elimină majoritatea tarifelor pentru bunurile comerciale între Uniune şi statele Mercosur, Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, deschizând pieţe pentru produse precum maşini, echipamente industriale, medicamente şi produse agricole europene.

România a votat pentru acord după ce s-au negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejarea producătorilor români şi europeni. Potrivite diplomaţiei de la Bucureşti, poziţia României s-a bazat pe o oportunitate de dezvoltare economică, iar acordul nu prevede o liberalizare totală a comerţului cu produse agricole. Pentru a intra în vigoare, el trebuie să obţină aprobarea Parlamentului European şi a tuturor legislativelor statelor membre ale Uniunii Europene şi Mercosur, un proces anevoios care poate dura ani. (Rador/ FOTO AI)

