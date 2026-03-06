Recital de pian la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași – Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, organizează o nouă întâlnire muzicală: Recital de pian, coordonat de Lect. univ. dr. Ioana Stănescu.

Evenimentul va avea loc duminică, 8 martie 2026, începând cu ora 12.00, în Sala „Henri Coandă”.

„Vă invităm la Palatul Culturii, să vă bucurați de muzică și de primăvară, prin intermediul acestui nou recital, care aduce în prim-plan tineri talentați ai Iașului”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Programul recitalului susținut de Maria Rîznic, Ioana Chiriac, Augustina Andreica, Casandra Artene, Maria Chiselenco, Luca Vulpe și Mihnea Nichifor, cuprinde lucrări din creațiile compozitorilor: J.S. Bach, M. Balakirev, L. van Beethoven, Fr. Chopin, F. Liszt, M. Negrea, M. Ravel și S. Toduță.

La acest eveniment, intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.