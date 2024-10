Iași, 24-25 martie, Colocviul Național de Muzicologie, ediția 25 (AUDIO)

COMUNICAT DE PRESĂ

COLOCVIUL NAȚIONAL DE MUZICOLOGIE Ediția XXV, 24-25 Martie 2023

PREȘEDINTE DE ONOARE – Profesor univ. dr. GHEORGHE DUȚICĂ

Tematica colocviului – ARTA SONORĂ și INTERDISCIPLINARITATEA

PARTENERII acestui proiect sunt Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași – Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, Centrul de Cercetare „Știința muzicii” şi Editura Artes.

Invitate în studio, prof. Maria POPESCU și conf. univ. dr. Diana ANDRON

OBIECTIVELE majore propuse de Colocviul Național de Muzicologie sunt:

investigarea istorico-științifică și structurală a fenomenului muzical;

favorizarea formării unei viziuni globale și realiste privind modul concret în care trebuie conceput și realizat procesul de creație;

manifestarea inițiativei de susținere a propriilor opinii – în special pentru elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi – și

constituirea unui real schimb de experiență, prin transmiterea către participanți a rezultatului cercetării fiecăruia în vastul domeniu al învățământului cultural – artistic și educativ.

Acestea ar fi cele mai importante preocupări pentru tânăra generație, dar și pentru noi, dascălii, care avem o menire sfântă de a contura și șlefui personalitatea elevilor și, în mod implicit, de a da aripi viitorului…

Tot în atenția organizatorilor acestui colocviu se află și cinstirea celor care ne-au format pe noi, dascălii de astăzi, de aceea în urmă cu mai mulţi ani, am introdus în obiectivele CNM și momentul IN MEMORIAM / IN HONOREM, prin care ne dorim să reactualizăm, rememorăm activitatea înaintașilor noștri. Începând cu anul 2013 (ediția a XV-a), această secțiune – dedicată personalităților din cultura muzicală românească – deschide volumul Studiilor de Muzicologie. Anul acesta avem în atenţie activitatea compozitorului și profesorului universitar ANTON ZEMAN – personalitate din domeniul artei sonore românești – „unul din triumvirii componisticii ieșene – alături de Spătărelu și Pautza – peste care Iașul nu are voie să aștearnă uitarea…ˮ, consemna profesorul univ. dr. Cristian Misievici, în ianuarie, 2020.

PROGRAMUL manifestărilor Colocviului Naţional de Muzicologie, ediția XXV, Iași, 2023

Vineri, 24 martie 2023, ora 16.00,

Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iași, Sala Eduard Caudella, din str. Cuza Vodă, nr. 29

Festivitatea de deschidere va fi urmată de o scurtă prezentare CNM 25 – retrospectiva în imagini din istoria proiectului (administrator site www.muzicologie.ro, prof. Ciprian Juncă)

Președinți de onoare:

profesor univ. dr. Mihail COZMEI , din anul 2005

, din anul 2005 profesor univ. dr. Gheorghe DUȚICĂ, din anul 2011

Consilieri editoriali:

profesor univ. dr. Gheorghe DUȚICĂ și

și conferențiar univ. dr. Diana-Beatrice ANDRON

Derularea acestui proiect este posibilă și datorită muncii susținute, de mare strădanie, migală, dăruire a colectivului de redacție și a întregii echipe de proiect:

Ramona Ionela URSACHE – de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași (2006-2013);

de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași (2006-2013); dr. Gabriela RUSU – de la Colegiul Național Iași și prof. Ciprian JUNCĂ – Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu” Iaşi – din 2010;

– de la Colegiul Național Iași și prof. – Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu” Iaşi – din 2010; Profesorii Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași – dr. Loredana-Elena FILIPESCU , Ilie GOROVEI (din 2014)

, (din 2014) Echipa de proiect s-a extins în timp, prin colaborarea cu profesorii Tatiana BEJAN – Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Alina ȚIRICĂ – Colegiul Național „Costache Negruzzi” și prof. dr. Carmen ALMĂȘANU – Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași.

Ultimele apariții ale volumului de Studii de Muzicologie au fost îngrijite de conferențiar univ. dr. Diana-Beatrice ANDRON, director al Editurii Artes – Universitatea Națională de Arte „George Enescuˮ Iași.

Lansarea celui de al XVIII-lea volum de Studii de Muzicologie – prezintă conferențiar univ. dr. Diana-Beatrice ANDRON

Volumul de Studii de Muzicologie XVIII editat în acest an cuprinde un număr de 29 de lucrări, dintre care 16 sunt semnate de profesioniști ai domeniului muzical, cadre didactice – majoritatea fiind coparteneri, coautori de mai mulți ani în cadrul activităților Colocviului; nouă sunt lucrări semnate de doctoranzi, masteranzi, studenți, iar patru sunt lucrările elevilor din Colegiul de Artă ieșean.

Incitanta tematică a Colocviului – ARTA SONORĂ și INTERDISCIPLINARITATEA – dă frâu liber posibilităților de documentare, cercetare și exprimare a unei variate problematici aparținând artei sonore. Subiecte inedite au fost aprofundate atât de tânăra generație, cât și de cadre didactice, conturându-se câteva teme generale: din domeniul muzicologiei – prof. univ. dr. Loredana Mihaela GÂRLEA, prof. dr. Laurențiu PALADE, conf. univ. dr. Ioan POP, prof. dr. Mihaela Sanda POPESCU, lector univ. dr. Anca SÎRBU, asistent univ. dr. Elisa Paraschiva IRINA SOLOMON, asistent univ. dr. Constantina-Emilia STOICA, doctorand Andrei TASE, studenții – Teodora BUTNARU, Eliza LECA, Ioan NECHITA – îndrumători științifici – conf. univ dr. Loredana IAȚEȘEN și asistent univ. dr. Mihaela BALAN de la universitatea ieșeană, student Emilian Teodor DĂNILĂ – Royal Conservatoire of Scotland (Conservatorul Regal al Scoției), Glasgow; elevii Iustin APOPEI, Sofia-Theodora GAȚU, George IVANCEA, Luiza MUSCALU – încurajați și coordonați de prof. dr. Carmen ALMĂȘANU, de la Colegiul Național de Arte „O. Băncilăˮ Iași.

O altă temă este din domeniul folclorului românesc, din Nordul Sucevei – Rădăuți – Bilca, semnată de prof. dr. George-Toderică MUCEA.

Didactica – o permanentă provocare – este una din cele mai generoase teme care apare în lucrările editate de: prof. dr. Hilda-Elisabeta IACOB și dr. Diana-Mihaela BLAGA, prof. drd. Daniel-Alex MILENCOVICI, prof. dr. Claudia NEZELSCHI, drd. Daniel-Mihail SIMION, prof. Simona-Elena ȚĂRNĂ, profesorii dr. Vasile VASILE și Morel KOREN, masterand Laura CONDRU – îndrumător – lector univ. dr. Mihaela Loredana GÂRLEA și profesor asociat dr. la Academia de Artă, Bánska Bystrica, Slovacia – Maria STRENACIKOVA.

Preot iconom stavrofor, profesor Constantin Nechifor HRESTIC și studenții: masterand Ștefan Ilie GRAUR, Gavril GRIGORESCU (monah Serafim), Teodora IRAVA – coordonați de lector univ. dr. Adrian SÎRBU ne invită să descoperim împreună sonoritatea muzicii psaltice/ bizantine din perspectiva analizelor și a repertoriului abordat în secolulul XXI.

Momentul IN MEMORIAM – ANTON ZEMAN Va debuta cu un scurt concert coral din creația compozitorului sus amintit, în interpretarea Corului de Copii al Primăriei Municipiului Iași, sub bagheta dirijorală a profesoarei Raluca ZAHARIA, acompaniați la pian de studenta Andreea Moroșanu.

Din Scrisorile deschise sau confirmările epistolare și din Pliantul – Portret în timp, adresate compozitorului ieșean omagiat, ne sunt dezvăluite multiple aspecte ale personalității și activității profesorului ANTON ZEMAN. Acestea sunt semnate de nume sonore din cultura românească, majoritatea muzicieni dedicați profesiei artistice – muzicologii – profesor univ. dr. Carmen CHELARU, profesor univ. dr. Mihail COZMEI, profesor univ. dr. Leonard DUMITRIU, lector univ. dr. Anca SÎRBU; pictorul, profesor univ. dr. Liviu SUHAR, compozitorul, dirijorul – profesor univ. dr. Sabin PAUTZA – de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, precum și profesor univ. dr. Teodor CACIORA, din spațiul universitar orădean – coleg de generație cu Anton Zeman.

lector universitar doctor Anca SÎRBU, de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași ne va prezenta Crestăturile unei schițe biografice – Anton Zeman.

Lansare de carte – ANTON ZEMAN – Studiu monografic, autor: profesor Laurențiu PALADE – Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, Botoșani – prezintă profesor univ. dr. Carmen CHELARU

În încheiere – corul acappella CANTISSIMO al Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, specializarea Canto al Universității Naționale de Arte „George Enescuˮ Iași, dirijor – lector univ. dr. Consuela RADU ȚAGA – va interpreta lucrări corale din creația compozitorului Anton Zeman.