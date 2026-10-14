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Teatrul studențesc, în prim-plan la Iași. Festivalul „Aurel Luca” începe vineri. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Teatrul studențesc, în prim-plan la Iași. Festivalul „Aurel Luca” începe vineri. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2026, 09:22

La Iași, începe vineri, 16 octombrie, Festivalul de Teatru „Aurel Luca”! 48 de ani de la înființarea Teatrului Ludic! Trei zile de teatru studențesc la Casa de Cultură a Studenților Iași.

Coordonatorul evenimentului, Andrei Ciobanu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Festivalul de Teatru „Aurel Luca”, ediția a XIX-a, în perioada 16–18 octombrie 2026, reunește și în acest an spectacole ale teatrelor și trupelor studențești din mai multe centre universitare din țară:

Festivalul propune abordări diferite ale fenomenului teatral – de la montări clasice, la puneri în scenă curajoase, de la teatrul absurdului la teatrul nonverbal – toate reunite sub semnul calității și al pasiunii pentru teatru și se va desfășura în Casa de Cultură a Studenților din Iași. Spectacolele poartă mesaje puternice și transmit emoție, creionând un portret al fenomenului teatral tânăr, aflat în continuă schimbare.

Intrarea la toate evenimentele este gratuită!

Vineri 16 octombrie
Ora 18.00 – sala Aurel Luca
Palatul Copiilor Iași, „SO TRUPA” – Isprăvile lui Păcală, text adaptat de Ana Hegyi și So Trupa, regia Ana Hegyi și So Trupa

Sâmbătă 17 octombrie
Ora 16.00 – sala Aurel Luca – CCS Ploiești
Teatrul Studențesc „MOFT” – Doi pe o bancă, de Alexandr Ghelman, regia Antoneta Trifu
Ora 17.00 – sala Foaier – CCS Brașov
Trupa „BACTERIA H” – Manifest, regia George Ciobanu
Ora 18.00 – sala Aurel Luca – CCS București
Teatrul Studențesc „PODUL” – Năpasta, de I.L. Caragiale, regia Mihai Munteniță
Ora 19.00 – sala Gaudeamus – CCS Cluj-Napoca
Trupa „IMAGO” – Cuvinte fără dată, scenariu comun, autori vechi și noi, regia Melania Aștilean

Duminică 18 octombrie
Ora 16.00 – sala Aurel Luca – CCS Iași
Teatrul Studențesc „LUDIC” – Mofturi, măști și moravuri, după I.L. Caragiale, regia Andrei Ciobanu
Ora 17.00 – sala Gaudeamus
Teatrul „BIRLIC” Fălticeni – Declarația, de Ion Mircioagă și Radu Dragomirescu, regia Alexandru Marin

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