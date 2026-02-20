Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » România, între Bruxelles și Washington. Reforme interne și mize globale

România, între Bruxelles și Washington. Reforme interne și mize globale

Prezența președintelui Nicușor Dan la Washington, la reuniunea Consiliului pentru Pace, inițiată de Donald Trump, și decizia Curții Constituționale a României privind reforma pensiilor magistraților sunt subiectele ediției de săptămâna aceasta ale emisiunii „Imperativ”.

România, între Bruxelles și Washington. Reforme interne și mize globale

Publicat de isoreanu, 20 februarie 2026, 08:11

Două teme majore de dezbatere, la emisiunea „Imperativ” de vineri, 20 februarie, după știrile orei 14,00: participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace de la Washington și decizia Curții Constituționale de a declara constituțională legea privind reforma pensiilor magistraților. Două teme importante și o întrebare: încotro se îndreaptă România?

Invitații ediției sunt Ana Maria Albulescu, cercetător în studii de pace și conflict la Universitatea din Tartu, Estonia, și consultantul în comunicare.

Realizator, Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video-live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.

Etichete:
#StareaEducației (INTERVIU) Ana Maria Hanganu, profesoară de Educație plastică la Lunca Cetățuii, județul Iași, nominalizată la categoria ”Profesorul debutant din mediul rural”, gală organizată de Teach for Romania: ”Atunci când un elev creează și ceilalți se bucură. Într-un an, am schimbat școala prin picturile realizate cu elevii. Este o atmosferă plăcută, colorată, unită.”
Emisiuni miercuri, 18 februarie 2026, 07:48

#StareaEducației (INTERVIU) Ana Maria Hanganu, profesoară de Educație plastică la Lunca Cetățuii, județul Iași, nominalizată la categoria ”Profesorul debutant din mediul rural”, gală organizată de Teach for Romania: ”Atunci când un elev creează și ceilalți se bucură. Într-un an, am schimbat școala prin picturile realizate cu elevii. Este o atmosferă plăcută, colorată, unită.”

În școlile din mediul rural, unde resursele sunt adesea limitate, există profesori care reușesc să transforme fiecare oră într-o experiență...

#StareaEducației (INTERVIU) Ana Maria Hanganu, profesoară de Educație plastică la Lunca Cetățuii, județul Iași, nominalizată la categoria ”Profesorul debutant din mediul rural”, gală organizată de Teach for Romania: ”Atunci când un elev creează și ceilalți se bucură. Într-un an, am schimbat școala prin picturile realizate cu elevii. Este o atmosferă plăcută, colorată, unită.”
A 10-a Conferință privind Evaluarea Politicii de Coeziune a UE, la Bruxelles. Vasile Asandei, director general al ADR Nord-Est cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 17.02.2026.
Emisiuni marți, 17 februarie 2026, 13:14

A 10-a Conferință privind Evaluarea Politicii de Coeziune a UE, la Bruxelles. Vasile Asandei, director general al ADR Nord-Est cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 17.02.2026.

Este un moment important și necesar în care ne putem uita atât la realizări, cât și la modul în care vom proiecta următorul exercițiu...

A 10-a Conferință privind Evaluarea Politicii de Coeziune a UE, la Bruxelles. Vasile Asandei, director general al ADR Nord-Est cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 17.02.2026.
Gala Premiilor UZPR 2025 „Excelența în jurnalism”. Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz intervievat de Petronela Cotea Mihai, la ”Pulsul Zilei” – 17.02.2026.
Emisiuni marți, 17 februarie 2026, 12:39

Gala Premiilor UZPR 2025 „Excelența în jurnalism”. Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz intervievat de Petronela Cotea Mihai, la ”Pulsul Zilei” – 17.02.2026.

Printre laureații ediției din acest an se numără Florin Brușten – Radio România Regional, premiat la categoria Management de presă, Revista...

Gala Premiilor UZPR 2025 „Excelența în jurnalism”. Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz intervievat de Petronela Cotea Mihai, la ”Pulsul Zilei” – 17.02.2026.
Iașul marchează Anul Brâncuși prin „Luna Sculptorilor Români”. Bună Dimineața cu George Marici
Emisiuni marți, 17 februarie 2026, 09:52

Iașul marchează Anul Brâncuși prin „Luna Sculptorilor Români”. Bună Dimineața cu George Marici

Pentru cultura română, data de 19 februarie are o semnificație aparte: se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin...

Iașul marchează Anul Brâncuși prin „Luna Sculptorilor Români”. Bună Dimineața cu George Marici
Emisiuni luni, 16 februarie 2026, 17:25

#StareaEducației (INTERVIU) Radiologie și Chimie medicală, noi programe de studii la UMF Iași. Locuri neocupate anul trecut la Asistență medicală militară, în ciuda beneficiilor duble pentru studenți. Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban: ”Metodologia de admitere rămâne neschimbată, data examenului oficial nu a fost însă stabilită.”

Pe 1 martie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași organizează prima simulare din acest an a concursului de...

#StareaEducației (INTERVIU) Radiologie și Chimie medicală, noi programe de studii la UMF Iași. Locuri neocupate anul trecut la Asistență medicală militară, în ciuda beneficiilor duble pentru studenți. Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban: ”Metodologia de admitere rămâne neschimbată, data examenului oficial nu a fost însă stabilită.”
Emisiuni luni, 16 februarie 2026, 12:31

Importanța Justiției pentru protecția naturii (part II). Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Daniela Mitrofan (Reset Iași) la ”Pulsul Zilei” – 16.02.2026.

Contestarea de către Agent Green a amenajamentului silvic pe baza căruia se fac tăierile din pădurea Bârnova-Dobrovăț, în contextul în care...

Importanța Justiției pentru protecția naturii (part II). Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Daniela Mitrofan (Reset Iași) la ”Pulsul Zilei” – 16.02.2026.
Emisiuni duminică, 15 februarie 2026, 16:36

(INTERVIU) Mihail, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (15.02.2026)

Mihail a lansat  „În felul meu”, una dintre cele mai sensibile piese din cariera sa, născută dintr-o întâlnire care i-a schimbat felul de a...

(INTERVIU) Mihail, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (15.02.2026)
Emisiuni sâmbătă, 14 februarie 2026, 16:43

14 feb, orele 18.03-20.00, mezzosoprana Ruxandra Donose invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu, turneu naţional în cinci orașe din România Între 17 și 24 februarie 2026...

14 feb, orele 18.03-20.00, mezzosoprana Ruxandra Donose invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad