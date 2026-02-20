România, între Bruxelles și Washington. Reforme interne și mize globale

Prezența președintelui Nicușor Dan la Washington, la reuniunea Consiliului pentru Pace, inițiată de Donald Trump, și decizia Curții Constituționale a României privind reforma pensiilor magistraților sunt subiectele ediției de săptămâna aceasta ale emisiunii „Imperativ”.

20 februarie 2026

Două teme majore de dezbatere, la emisiunea „Imperativ” de vineri, 20 februarie, după știrile orei 14,00: participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace de la Washington și decizia Curții Constituționale de a declara constituțională legea privind reforma pensiilor magistraților. Două teme importante și o întrebare: încotro se îndreaptă România?

Invitații ediției sunt Ana Maria Albulescu, cercetător în studii de pace și conflict la Universitatea din Tartu, Estonia, și consultantul în comunicare.

Realizator, Ioana Soreanu.

