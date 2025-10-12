Ascultă Radio România Iași Live
(INTERVIU) Liviu Teodorescu, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (12.10.2025)

12 octombrie 2025


După ce a impresionat la Vocea României, în 2012, Liviu Teodorescu a intrat în lumina reflectoarelor, consolidându-și cariera cu nenumărate hit-uri.

A  reușit să-și lase amprenta în muzica românească prin timbrul special și prin talentul de a compune piese care au cucerit prin melodicitate și versuri consistente.

Piesa „O să te cuprind”, figurează în Top 20 Radio Iași și urcă în clasament în fiecare săptămână.

O să te cuprind” vorbește despre tandrețe, sinceritate și frumusețea iubirii care nu are nevoie de nimic altceva decât de o inimă deschisă.

În interviul acordat Cristinei Spînu, Liviu Teodorescu a mărturisit că a compus această piesă pentru toți oamenii dragi din viața sa.

Ascultați mai jos interviul integral și urmăriți videoclipul piesei „O să te cuprind„!

