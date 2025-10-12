(INTERVIU) Liviu Teodorescu, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (12.10.2025)

Publicat de cristinaspinu, 12 octombrie 2025, 22:28



După ce a impresionat la Vocea României, în 2012, Liviu Teodorescu a intrat în lumina reflectoarelor, consolidându-și cariera cu nenumărate hit-uri.

A reușit să-și lase amprenta în muzica românească prin timbrul special și prin talentul de a compune piese care au cucerit prin melodicitate și versuri consistente.

Piesa „O să te cuprind”, figurează în Top 20 Radio Iași și urcă în clasament în fiecare săptămână.

„O să te cuprind” vorbește despre tandrețe, sinceritate și frumusețea iubirii care nu are nevoie de nimic altceva decât de o inimă deschisă.

În interviul acordat Cristinei Spînu, Liviu Teodorescu a mărturisit că a compus această piesă pentru toți oamenii dragi din viața sa.

Ascultați mai jos interviul integral și urmăriți videoclipul piesei „O să te cuprind„!