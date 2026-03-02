Fănel Apostu, ieșean, despre călătoriile sale și planurile de ascensiune pe cei mai înalți vulcani de pe continentele lumii. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (14.02.2026)

Foto: Ojos del Salado

Publicat de hdaraban, 2 martie 2026, 11:52

Prezențe românești în zone ale globului unde pasul omului mai rar este întâlnit. Este vorba despre grupuri de conaționali care își pregătesc cu minuțiozitate deplasări în diferite părți ale lumii pentru a atinge vârfuri muntoase dificil de urcat.

Exemple sunt și doi vulcani cunoscuți situați în emisfera vestică: Pico de Orizaba, în Mexic, 5.636 de metri, și Ojos del Salado, în Chile, 6.893 de metri. Ultimul din enumerare este cel mai înalt vulcan din lume, al doilea cel mai înalt vârf al emisferelor de sud și vest, fiind depășit doar de Aconcagua, 6.962 de metri.

Povestea scoate în evidență curajul echipei românești care, pe parcursul a aproximativ trei săptămâni, a ajuns pe cele două vârfuri. Unul dintre membrii grupului este ieșeanul Fănel Apostu, inginer de mediu, pasionat de ascensiuni montane. Elbrus, Kilimanjaro, Ararat sunt câteva din vârfurile atinse în ultimii ani de către protagonist.

În interviul acordat lui Horia Daraban, Fănel a explicat care sunt provocările când sunt abordate astfel de ascensiuni, inclusiv în ceea ce privește prepararea mâncării, în condițiile în care apa fierbe la temperaturi mult mai joase.

Reușitele aduc sentimente unice, dar și dorința unor noi încercări. Planul ieșeanului este să urce pe cei mai înalți șapte vulcani de pe șapte continente. Din listă, au mai rămas Giluwe din Papua Noua Guinee și Sidley din Antarctica, ultimul extrem de dificil, din cauza izolării geografice și a condițiilor meteo extreme.

Autor: Horia Daraban

Sursa foto: Fănel Apostu