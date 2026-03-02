Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Fănel Apostu, ieșean, despre călătoriile sale și planurile de ascensiune pe cei mai înalți vulcani de pe continentele lumii. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (14.02.2026)

Fănel Apostu, ieșean, despre călătoriile sale și planurile de ascensiune pe cei mai înalți vulcani de pe continentele lumii. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (14.02.2026)

Fănel Apostu, ieșean, despre călătoriile sale și planurile de ascensiune pe cei mai înalți vulcani de pe continentele lumii. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (14.02.2026)
Foto: Ojos del Salado

Publicat de hdaraban, 2 martie 2026, 11:52

Prezențe românești în zone ale globului unde pasul omului mai rar este întâlnit. Este vorba despre grupuri de conaționali care își pregătesc cu minuțiozitate deplasări în diferite părți ale lumii pentru a atinge vârfuri muntoase dificil de urcat.
Exemple sunt și doi vulcani cunoscuți situați în emisfera vestică: Pico de Orizaba, în Mexic, 5.636 de metri, și Ojos del Salado, în Chile, 6.893 de metri. Ultimul din enumerare este cel mai înalt vulcan din lume, al doilea cel mai înalt vârf al emisferelor de sud și vest, fiind depășit doar de Aconcagua, 6.962 de metri.

Povestea scoate în evidență curajul echipei românești care, pe parcursul a aproximativ trei săptămâni, a ajuns pe cele două vârfuri. Unul dintre membrii grupului este ieșeanul Fănel Apostu, inginer de mediu, pasionat de ascensiuni montane. Elbrus, Kilimanjaro, Ararat sunt câteva din vârfurile atinse în ultimii ani de către protagonist.

În interviul acordat lui Horia Daraban, Fănel a explicat care sunt provocările când sunt abordate astfel de ascensiuni, inclusiv în ceea ce privește prepararea mâncării, în condițiile în care apa fierbe la temperaturi mult mai joase.

Reușitele aduc sentimente unice, dar și dorința unor noi încercări. Planul ieșeanului este să urce pe cei mai înalți șapte vulcani de pe șapte continente. Din listă, au mai rămas Giluwe din Papua Noua Guinee și Sidley din Antarctica, ultimul extrem de dificil, din cauza izolării geografice și a condițiilor meteo extreme.

 

Autor: Horia Daraban

Sursa foto: Fănel Apostu

Etichete:
Cum gestionăm stresul provocat de războaie? Psihologul Raluca Butnaru, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 2 martie 2026, 09:52

Cum gestionăm stresul provocat de războaie? Psihologul Raluca Butnaru, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Cum gestionăm stresul provocat de războaie? Psihologul Raluca Butnaru, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: Teama de război s-a activat din nou....

Cum gestionăm stresul provocat de războaie? Psihologul Raluca Butnaru, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Aurora Șarig, reporter Incubator în Bună dimineața de la Radio Iași
Emisiuni luni, 2 martie 2026, 09:00

Aurora Șarig, reporter Incubator în Bună dimineața de la Radio Iași

Dacă simțim mai mult chef să ieșim din casă, nu e doar în mintea noastră. Primăvara oferă un boost natural de energie, motiv pentru care...

Aurora Șarig, reporter Incubator în Bună dimineața de la Radio Iași
„Femeia – O simfonie”, în premieră la Iași, muzică interbelică românească, Teatrul Național din Iași, 4 martie 2026
Emisiuni sâmbătă, 28 februarie 2026, 11:47

„Femeia – O simfonie”, în premieră la Iași, muzică interbelică românească, Teatrul Național din Iași, 4 martie 2026

„Femeia – O simfonie”, în premieră la Iași, muzică interbelică românească, Teatrul Național din Iași, 4 martie 2026 Ce...

„Femeia – O simfonie”, în premieră la Iași, muzică interbelică românească, Teatrul Național din Iași, 4 martie 2026
Ieșeanca Leticia Maftei și-a lansat single-ul „Ochii tăi”. Profesorul Alexandra Amarandei și Leticia Maftei s-au auzit la microfonul Radio România Iași
Emisiuni sâmbătă, 28 februarie 2026, 11:39

Ieșeanca Leticia Maftei și-a lansat single-ul „Ochii tăi”. Profesorul Alexandra Amarandei și Leticia Maftei s-au auzit la microfonul Radio România Iași

Ieșeanca Leticia Maftei și-a lansat single-ul „Ochii tăi”! Povestea din spatele scenei, în matinal cu Adina Șuhan Leticia Maftei și...

Ieșeanca Leticia Maftei și-a lansat single-ul „Ochii tăi”. Profesorul Alexandra Amarandei și Leticia Maftei s-au auzit la microfonul Radio România Iași
Emisiuni vineri, 27 februarie 2026, 13:03

#StareaEducației (INTERVIU) Mioara Pește, director Școala ”N. Iorga” Iași: ”Noile standarde naționale de evaluare a elevilor reprezintă un instrument util atât pentru profesori, cât și pentru formarea capacității de autoevaluare a copilului. Dacă știi clar ce înseamnă nivel bază, mediu sau avansat, înveți de mic să te autoevaluezi.”

75 de școli din întreaga țară au fost selectate de Ministerul Educației pentru a pilota în lunile martie-mai noile standarde naționale de...

#StareaEducației (INTERVIU) Mioara Pește, director Școala ”N. Iorga” Iași: ”Noile standarde naționale de evaluare a elevilor reprezintă un instrument util atât pentru profesori, cât și pentru formarea capacității de autoevaluare a copilului. Dacă știi clar ce înseamnă nivel bază, mediu sau avansat, înveți de mic să te autoevaluezi.”
Emisiuni vineri, 27 februarie 2026, 09:54

Comedia „Minciuna nu are picioare atât de lungi” ajunge la Iași! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea: Comedia „Minciuna nu are picioare atât de lungi” ajunge la Iași! 6 martie 2026, Cinema Victoria Iași – Sala...

Comedia „Minciuna nu are picioare atât de lungi” ajunge la Iași! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 27 februarie 2026, 09:25

„Femeile remarcabile ale Iașului”, tur ghidat de primăvară! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„Femeile remarcabile ale Iașului”, tur ghidat de primăvară! Muzeul „Otilia Cazimir”, singura casă memorială din Iași...

„Femeile remarcabile ale Iașului”, tur ghidat de primăvară! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 26 februarie 2026, 07:50

(PROMO) Tradiții prin proiectul CRAVT și noi apariții editoriale – teme ale emisiunii Tradiții de joi, 26 februarie 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, facem vorbire despre proiectul CRAVT. De la patrimoniul cultural imaterial bazat pe...

(PROMO) Tradiții prin proiectul CRAVT și noi apariții editoriale – teme ale emisiunii Tradiții de joi, 26 februarie 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru Șerban