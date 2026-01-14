Dezbaterea zilei: profesor universitar doctor Mihaela Onofrei, despre reforma administrației publice. Realizator: Horia Daraban (14.01.2026)

Publicat de hdaraban, 14 ianuarie 2026, 11:08

Proiectul de reformă în administraţia publică, ce prevede reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării. Proiectul ar urma să fie transformat în lege, tot prin asumarea răspunderii guvernului în parlament, probabil săptămâna viitoare, pentru că este parte esenţială în elaborarea bugetului de stat pe acest an.

Actul normativ propus de guvern va modifica mai multe legi, având articole care se referă şi la modul de funcţionare a instituţiilor publice, la amenzile rutiere sau la impozitele pe clădiri. Una dintre principalele prevederi stabileşte o diminuare cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală, fără să fie afectate însă salariile de bază ale angajaţilor.

Scăderea se va face prin reorganizarea instituţională, prin reducerea de sporuri sau prin tăieri de posturi. În schimb, la nivelul autorităţilor locale se prevede clar o reducere de 10% a posturilor ocupate.

Anticipând măsurile propuse de către executiv, Horia Daraban a discutat cu profesor universitar Mihaela Onofrei de la Departamentul Finanțe, Monedă și Administrație Publică al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Dialogul dezbaterii a avut mai multe teme; una dintre ele, în ce măsură România are o istorie de succes în reforma administrativă. În acest punct, au fost invocate și exemple ce au ca sursă Polonia și Ungaria.

Plecând de la ideea că eficiența unei administrații publice este legată direct de elemente precum resursa umană performantă și integră, descentralizarea teritorială, funcțională și instituțională, valorificarea componentei digitale și inovatoare, invitata Radio Iași a scos în evidență care sunt punctele tari și ce trebuie să îmbunătățească România pentru a oferi politici publice ce se raportează la cetățean și la folosirea judicioasă a banilor din taxe și impozite.

Profesorul Mihaela Onofrei a vorbit și despre eficientizarea cheltuielilor publice, mai ales că, potrivit oficialilor guvernamentali, există 1500 de companii de stat , dintre care 1200 de companii sunt locale, care țin de consiliile județene și de primării.

Un alt subiect al dezbaterii s-a raportat le reorganizarea administrativ teritorială prin prisma faptului că unele primării nu reușesc să-și contureze bugete proprii din taxele și impozitele locale strânse.

Sursa foto: facebook/ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași