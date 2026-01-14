Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Dezbaterea zilei: profesor universitar doctor Mihaela Onofrei, despre reforma administrației publice. Realizator: Horia Daraban (14.01.2026)

Dezbaterea zilei: profesor universitar doctor Mihaela Onofrei, despre reforma administrației publice. Realizator: Horia Daraban (14.01.2026)

Dezbaterea zilei: profesor universitar doctor Mihaela Onofrei, despre reforma administrației publice. Realizator: Horia Daraban (14.01.2026)

Publicat de hdaraban, 14 ianuarie 2026, 11:08

Proiectul de reformă în administraţia publică, ce prevede reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, a fost pus  în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării. Proiectul ar urma să fie transformat în lege, tot prin asumarea răspunderii guvernului în parlament, probabil săptămâna viitoare, pentru că este parte esenţială în elaborarea bugetului de stat pe acest an.

Actul normativ propus de guvern va modifica mai multe legi, având articole care se referă şi la modul de funcţionare a instituţiilor publice, la amenzile rutiere sau la impozitele pe clădiri. Una dintre principalele prevederi stabileşte o diminuare cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală, fără să fie afectate însă salariile de bază ale angajaţilor.

Scăderea se va face prin reorganizarea instituţională, prin reducerea de sporuri sau prin tăieri de posturi. În schimb, la nivelul autorităţilor locale se prevede clar o reducere de 10% a posturilor ocupate.

Anticipând măsurile propuse de către executiv, Horia Daraban a discutat cu profesor universitar Mihaela Onofrei de la Departamentul Finanțe, Monedă și Administrație Publică al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Dialogul dezbaterii a avut mai multe teme; una dintre ele, în ce măsură România are o istorie de succes în reforma administrativă. În acest punct, au fost invocate și exemple ce au ca sursă Polonia și Ungaria.

Plecând de la ideea că eficiența unei administrații publice este legată direct de elemente precum resursa umană performantă și integră, descentralizarea teritorială, funcțională și instituțională, valorificarea componentei digitale și inovatoare, invitata Radio Iași a scos în evidență care sunt punctele tari și ce trebuie să îmbunătățească România pentru a oferi politici publice ce se raportează la cetățean și la folosirea judicioasă a banilor din taxe și impozite.

Profesorul Mihaela Onofrei a vorbit și despre eficientizarea cheltuielilor publice, mai ales că, potrivit oficialilor guvernamentali, există 1500 de companii de stat , dintre care 1200 de companii sunt locale, care țin de consiliile județene și de primării.

Un alt subiect al dezbaterii s-a raportat le reorganizarea administrativ teritorială prin prisma faptului că unele primării nu reușesc să-și contureze bugete proprii din taxele și impozitele locale strânse.

 

Sursa foto: facebook/ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Etichete:
Reporterul Incubator, Eduard Iacob, cu ponturi pentru studenți
Emisiuni miercuri, 14 ianuarie 2026, 10:14

Reporterul Incubator, Eduard Iacob, cu ponturi pentru studenți

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio” Reporterul Incubator, Eduard Iacob, cu ponturi pentru studenți....

Reporterul Incubator, Eduard Iacob, cu ponturi pentru studenți
#StareaEducației (INTERVIU) Bogdan Suruciuc, șeful ISJ Botoșani: ”Peste 12 mii de elevi beneficiază de hrană la școală. Pentru unii este singura masă pe zi./ Prin măsurile impuse vara trecută, am redus la mai bine de jumătate învățământul simultan în județ.”  
Emisiuni marți, 13 ianuarie 2026, 19:26

#StareaEducației (INTERVIU) Bogdan Suruciuc, șeful ISJ Botoșani: ”Peste 12 mii de elevi beneficiază de hrană la școală. Pentru unii este singura masă pe zi./ Prin măsurile impuse vara trecută, am redus la mai bine de jumătate învățământul simultan în județ.”  

Programul Național „Masă Sănătoasă” va continua și în anul 2026, cu un buget total care depășește 1,5 miliarde de lei, în creștere cu...

#StareaEducației (INTERVIU) Bogdan Suruciuc, șeful ISJ Botoșani: ”Peste 12 mii de elevi beneficiază de hrană la școală. Pentru unii este singura masă pe zi./ Prin măsurile impuse vara trecută, am redus la mai bine de jumătate învățământul simultan în județ.”  
ON AIR III, poezie, lectură performativă și teatru de Ziua Culturii Naționale la Suceava. Gheorghe Cîrstian, coordonator Casa de Poezie Light of ink, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 13 ianuarie 2026, 09:55

ON AIR III, poezie, lectură performativă și teatru de Ziua Culturii Naționale la Suceava. Gheorghe Cîrstian, coordonator Casa de Poezie Light of ink, în matinal cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea ON AIR III, poezie, lectură performativă și teatru de Ziua Culturii Naționale la Suceava Mesajul organizatorilor:...

ON AIR III, poezie, lectură performativă și teatru de Ziua Culturii Naționale la Suceava. Gheorghe Cîrstian, coordonator Casa de Poezie Light of ink, în matinal cu Adina Șuhan
Ziua Culturii Naționale – despre arta de azi
Emisiuni marți, 13 ianuarie 2026, 09:50

Ziua Culturii Naționale – despre arta de azi

Săptămâna aceasta, la „Oameni și idei”, vorbim despre Ziua Culturii Naționale din perspectiva artei contemporane, mai exact din perspectiva...

Ziua Culturii Naționale – despre arta de azi
Emisiuni luni, 12 ianuarie 2026, 12:46

#StareaEducației (INTERVIU) Marcel Bartic, profesor de istorie: ”Mi-aș dori ca viitorul ministru al Educației să-și convingă colegii de guvern că acest domeniu nu mai poate rămâne cenușăreasa politicilor guvernamentale pentru că miza este una uriașă.”

Anul 2025 a fost unul intens pentru sistemul educațional din România, marcat de proteste, măsuri de austeritate și polarizare publică. Sub...

#StareaEducației (INTERVIU) Marcel Bartic, profesor de istorie: ”Mi-aș dori ca viitorul ministru al Educației să-și convingă colegii de guvern că acest domeniu nu mai poate rămâne cenușăreasa politicilor guvernamentale pentru că miza este una uriașă.”
Emisiuni luni, 12 ianuarie 2026, 10:05

Sezonul gripal este în toi. Medicul infecționist Carmen Dorobăț de la Spitalul de Boli Infecțioase Iași ne-a adus mai multe recomandări în matinalul Radio România Iași

Omul care aduce vestea Sezonul gripal este în toi. Vaccinarea, principala măsură de protecție Care sunt simptomele care ne trimit direct la...

Sezonul gripal este în toi. Medicul infecționist Carmen Dorobăț de la Spitalul de Boli Infecțioase Iași ne-a adus mai multe recomandări în matinalul Radio România Iași
Emisiuni luni, 12 ianuarie 2026, 09:37

Ziua Culturii Naționale: La Bacău, provocare inedită – Eminescu, în registrul pop

Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie Biblioteca Județeană „C.Sturdza” Bacău ne invită în culisele vieții eminesciene cu accent pe...

Ziua Culturii Naționale: La Bacău, provocare inedită – Eminescu, în registrul pop
Emisiuni luni, 12 ianuarie 2026, 09:13

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Reporterii Incubator Radio se întorc pe frecvențe și se pregătesc pentru cea mai solicitantă perioadă din an: sesiunea. Aurora Șarig a...

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan