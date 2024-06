StareaEducației (INTERVIU) Marcel Bartic: “Învățământul românesc nu este unul echitabil. Din nefericire, îi favorizează pe acei copii din familii care își permit financiar să le susțină educația”

Pe 25 iunie începe o nouă ediție a programului Școala Remedială de Vară organizat de Alianța pentru Educație Remedială (A.E.R). Mai bine de 40 de profesori oferă, online, cursuri gratuite de matematică și limba română pentru copiii de clase primare și gimnaziale. Programul vine în sprijinul elevilor care se confruntă cu decalaje de învățare, iar profesorii provin din toate zonele învățământului românesc: școli de stat, private sau colegii naționale. Proiectul școlii remediale se desfășoară în vacanța de vară, timp de două luni și presupune două ședințe pe săptămână, una de matematică și una de limba română.

Profesorul Marcel Bartic, coordonator educațional al școlii remediale, a fost invitatul colegei noastre, Andreea Daraban.

Andreea Daraban: Înscrierile pentru aceste cursuri încă se mai pot face. Există o platformă în acest sens. De unde a pornit ideea unor astfel de ore remediale, domnule Bartic?

Marcel Bartic: Sunt extrem de încântat că am intrat în al treilea an în care putem organiza acest program. Ideea mi-a venit încă din perioada pandemiei, când vă amintiți, cu siguranță, că am sesizat oarece dificultăți în felul în care unii profesori au reușit, cumva, să se adapteze la noul context și am zis să dăm o mână de ajutor. Programul este destinat, în mod special, acelor copii care poate nu au neapărat posibilitățile de a compensa ceea ce ar trebui să ofere școala prin meditații, pregătiri suplimentare pentru că, insist pe această idee, sunt sute de mii de copii în România care nu au astfel de posibilități și atunci societatea românească, mediul privat, de ce nu, ar trebui cumva să fie un pic mai sensibil la subiectul ăsta și să ne implicăm un pic mai mult. Noi, nu știu, dacă chiar am clintit lumea din loc, dar să știți că avem vreo 6000 de copii până acum care au trecut prin acest program. De obicei, se înscriu cam 1500-2.000 pe sezon și cam, la fel, credem, intuim că va fi și de această dată.

“Copiii au nevoie doar de niște adulți responsabili care să le arate un drum, să le dea o mână de ajutor și, poate cel mai important, să le arătăm că avem încredere în ei.”

Andreea Daraban: Cum faceți selecția acestor copii?

Marcel Bartic: Dintre toate solicitările pe care le primim, prioritare sunt cele care vin din acea zonă socială care are mai mare nevoie de ajutorul nostru. Și să știți că eu, cel puțin, sunt în prima linie în discuțiile cu părinții. Am fost tare bucuros să văd că sunt foarte mulți părinți din mediul rural, chiar din zone pe care le știu, am avut părinți din împrejurimile Iașului, din sate pe care le cunosc. Acolo unde am putut și cât am putut am mai dat o mână de ajutor, inclusiv acolo unde erau copii care efectiv nu aveau device-uri. Noi ne avem neapărat bugetat ceva pe zona asta, dar dacă am putut să dăm o mână de ajutor, am făcut-o. Nu e neapărat o selecție. Sunt foarte mulți copii, inclusiv din mediul urban, urbanul mic, urbanul mare, care se confruntă cu aceleași probleme. Cu toții ne-au spus că nu-și permit meditații, cu toții ne-au spus că au nevoie de consolidare, de recapitulare a noțiunilor învățate în anul școlar anterior. Sunt copii care își doresc să învețe. Nu mă pot abține să nu vă spun, din păcate, că în ultimii ani am observat, în spațiu public, o atitudine foarte agresivă la adresa acestei generații. Există, așa, un dispreț general. Îndrăznesc să spun că greșim că facem lucrul ăsta. Copiii vor să învețe. Copiii au nevoie doar de niște adulți responsabili care să le arate un drum, să le dea o mână de ajutor și, poate cel mai important, să le arătăm că avem încredere în ei. Dacă apar probleme în școli sau dacă nu ne plac întotdeauna rezultatele pe care le obțin, să nu uităm că problema nu e la ei, e la noi, la adulți. Și cea mai importantă problemă este inechitatea din sistemul de învățământ. Nu poți să critici niște copii, nu poți să-i faci în toate felurile pentru lucruri pentru care nu sunt vinovați. Învățământul românesc nu este unul echitabil. Din nefericire, îi favorizează pe acei copii din familii care își permit financiar să le susțină educația. Poate dacă vom conștientiza ceva mai mult lucrul ăsta, vom ști să-i ajutăm să progreseze mai mult.

Andreea Daraban: Cum se vor desfășura mai exact aceste cursuri? Cum sunt structurate?

Marcel Bartic: Înscrierile continuă până pe 25 iunie. De pe 25 vom da startul acestui program. Vor fi două ședințe pe săptămână, una de română, una de matematică. O ședință are 2 ore. Am încercat să le chibzuim cu atenție. N-am uitat totuși, că e vacanța de vară. Am vrea să ținem teama și de curba de efort. Două ședințe pe săptămână cred că sunt foarte utile. Din feedback-ul pe care l-am primit până acum, atât de la copii, cât și de la părinți, cred că două luni, în perioada verii, chiar le-a fost de mare mare ajutor. Recapitulăm materia din anul școlar anterior. Cu alte cuvinte, înainte de a începe aceste cursuri, profesorii noștri de limbă română, de matematică, precum și colegii învățători au întâlniri prin care stabilesc cumva conținuturile importante. Adaptăm un pic programa pentru că, în mod evident, în două luni, nu o să putem relua toată programa școlară. În schimb, stabilim care sunt temele cele mai importante pe care trebuie să le trecem în revistă cu copiii, facem un plan. În prima săptămână vom avea o testare inițială. Vă puteți, lesne, imagina că sunt copii din toate colțurile țării și atunci e important să ne facem, așa o idee, cam pe unde se situează fiecare copil, ca să știm cum îi putem ajuta. După care, toată vara, vom insista pe noțiunile respective. Colegii mei beneficiază inclusiv de instrumente digitale care presupun atât lecții pe care ni le oferă partenerii noștri, cei care susțin școala A.E.R (Școala Remedială de Vară A.E.R.), cât și lecții pe care le-au făcut ei, cu care contribuie chiar ei. Mai nou, de anul trecut, ne-am gândit noi, avem și niște sugestii de lucru pentru acasă. Sună un pic paradoxal, nu e temă pentru acasă, să știți. E mai degrabă cu titlu de recomandare pentru cei care își pot aloca ceva mai mult timp. Noi le mai dăm o mână de ajutor cu materiale de lucru, cu sugestii de lectură, în așa fel încât să știm, să avem satisfacția că le-am fost de ajutor în școala remedială.

Andreea Daraban: Elevii primesc și un feedback la finalul acestei școli remediale?

Marcel Bartic: Întotdeauna. Vă spuneam mai devreme de testul inițial. Programul se termină pe 30 august, tot așa, cu o testare sumativă, utilizând aceleași instrumente digitale, iar platforma pe care o folosim noi livrează automat un raport foarte detaliat, în care copiii și părinții pot vedea foarte limpede unde s-au descurcat bine, unde mai au un pic de lucru. Un astfel de raport, undeva la 10-15 pagini, cu grafice, cu explicații lămuritoare e foarte util.

”Avem la Școala Remedială profesori care sunt oameni ce știu să se facă plăcuți de copii, care știu să transmită informația cu drag, în așa fel încât să-i ajute pe elevii lor să înțeleagă că școala poate fi frumoasă.”

Andreea Daraban: Cum au fost selectați profesorii care predau la Școala Remedială de Vară? Fac acest lucru benevol? Sunt recompensați în vreun fel?

Marcel Bartic: Sigur că există o susținere financiară în acest sens, dar să știți că este mai puțin relevantă. Credeți-mă, în perioada școlii de vară trebuie să găsești niște profesori chiar motivați, care chiar își doresc să dea o mână de ajutor, pentru că, de altminteri, doar motivația financiară este insuficientă. Să zicem că sunt un om care interacționează foarte mult cu comunitățile educaționale din România, de peste tot, și, cumva am avut șansa de a întâlni niște oameni absolut fabuloși, care nu doar că sunt familiarizați cu ceea ce înseamnă instrumente digitale și educație digitală, pentru că nu sunt foarte mulți, asta ca o paranteză. Din nefericire, educația digitală nu este încă primită cu foarte mult entuziasm în școlile din România și de aceea baza de selecție este relativ restrânsă. Dar, dincolo de asta, mi-am dorit foarte mult și oameni care să țină la copii, oameni cu tact, cu drag de copii. Știți cât de frumos poate să arate o lecție ținută de oricare dintre colegii mei? Este incredibil. Am feedback din partea lor. Vă dau un exemplu din sezonul trecut, un feedback de la un copil pentru doamna învățătoare, care se termină așa, ”Vă iubesc, doamna!” Adică e mai mult decât un curs de matematică sau de română. Sunt oameni care chiar știu să se facă plăcuți de copii, care știu să transmită informația cu drag, în așa fel încât să-i ajute pe elevii lor să înțeleagă că școala poate fi frumoasă.

Andreea Daraban: Ministerul Educației organizează astfel de școli de vară remediale?

Marcel Bartic: Mi-e teamă că e o informație pe care nu o am în acest moment, dar dacă nu organizează, ar fi de mare ajutor să o facă. Din câte știu, în Planul Național de Reziliență și Redresare sunt sume generoase alocate în acest sens, iar o parte din banii ăștia sigur că s-ar putea duce în astfel de școli remediale, destinate copiilor fără posibilități. Imaginați-vă pentru o secundă ce șansă uriașă ar avea acești copii din mediul rural, de oriunde ar fi ei, să aibă acces la profesori de top, cum foarte bine sunt și la dumneavoastră în Iași acolo unde sunt niște unități de învățământ absolut formidabile. Întâmplător, chiar știu niște profesori din Iași extraordinari și ar fi o șansă excepțională să le poată preda unor copii la care, poate, în mod obișnuit, nu cred că ar ajunge. Ar fi ideal să se întâmple așa.

Marcel Bartic este profesor de istorie. A predat copiilor în școli din mediul rural, de la oraș, atât de stat cât și private. Un timp, a ocupat și funcția de director al unei școli particulare. Scrie ocazional pentru Educație Privată și Republica. Este realizator de emisiuni radio și a inițiat proiectul Academia Profesorului digital. A absolvit Facultatea de Istorie și un program de master în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

