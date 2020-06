„Solarii pentru familii defavorizate”! Premiu pentru colega noastră, Raluca Daria Diaconiuc

Vă informăm în cadrul celei de a treia ediții a proiectului ”Premiul Jurnalistic devine international 2019-2020” că, la Categoria „Educarea și mobilizarea publicului” premiul a fost acordat jurnalistei Raluca Daria Diaconiuc, Radio Iași, interviu radio „Solarii pentru familii defavorizate”.

Având in vedere că ediția din acest an este marcata de pandemia de Covid-19 care nu permite desfasurarea ceremoniei de premiere ca in anii precedenti, in zilele imediat urmatoare va vom contacta pentru a gasi cele mai bune modalitati pentru a va inmana premiul si a va transmite mesajul din partea membrilor juriului precum si a face vizibil catre publicul larg mesajul din partea dvs.

Apreciind aportul dvs. pentru o mai bună înțelegere și informare a publicului larg cu privire la sărăcia și situația persoanelor sărace din România, va transmitem inca o data FELICITARI!