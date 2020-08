Tescanii, leagăn al artei enesciene, aduc un omagiu Maestrului şi în acest an

ASOCIAȚIA NOESIS ENESCO și

MUZEUL NAȚIONAL GEORGE ENESCU, Secția Enescu-Rosetti-Tescanu TESCANI

COMUNICAT de PRESĂ TESCANI 2020



Întâlnirile Muzicale Internaționale « Georges Enesco »

Paris-Tescani ediţia a 6-a

23-28 august 2020

Master-Class de artă vocală

condus online de soprana Nelly Miricioiu

pianista, coach vocal Alina Pavalache și regizoarea Anda Tabacaru



28 august 2020 ora 17, spectacol DIALOGUL ARTELOR

cu actrița ELIZA NAOMI JUDEU, pianista Alina Pavalache, participanții la MASTER CLASSUL DE ARTĂ VOCALĂ, regia Anda Tabacaru şi artiştii participanţi la a 44-a Tabără de pictură

A 6 -a ediție la TESCANI a Întâlnirilor Muzicale Internaționale “Georges Enesco” se va desfășura la Casa memorială Rosetti-Tescanu-George Enescu, secție a Muzeului Național George Enescu, între 23-28 august, o perioadă mai scurtă decât de obicei şi cu un efectiv micşorat, impus de condițiile sanitare actuale.

Vor avea loc Master Classul de Artă vocală, cea de a 44-a Tabără de pictură şi Spectacolul-Expoziție Dialogul Artelor.

Inițiatorii acestui eveniment au ținut ca în acest an cu totul particular pentru Învățământ și pentru Cultură, evenimentul educativ și artistic de la Tescani să aibă loc în pofida restrângerilor impuse.

Marea soprană Nelly Miricioiu, unul din numele cele mai strălucitoare pe firmamentul artei lirice, dar și în arta pedagogică, rezidentă în Marea Britanie, unde îi pregăteşte în continuare pe cei mai promiţători tineri artişti din toată lumea, a propus cu multă generozitate acordarea cursurilor de artă vocală online, pentru a evita o deplasare riscantă în România. Dar la faţa locului, această activitate pedagogică va fi susținută, ca în fiecare an de la înființare, de Alina Pavalache – pianistă şi coach vocal şi de regizoarea Anda Tabacaru.

Pe 28 august, spectacolul Dialogul Artelor va fi o frumoasă reuniune a teatrului, muzicii și picturii, în versiunea tuturor artiştilor prezenţi.

În atmosfera creată de lucrările artiștilor plastici care participă la a 44-a tabără de pictură de la Tescani, se va împleti arta actriței Eliza Naomi Judeu cu muzica interpretată de pianista Alina Pavalache împreună cu discipolii de la masterclass, sub îndrumarea scenică a regizoarei Anda Tabacaru.

Toate această întâlnire a Artelor în spaţiul acestui înalt Așezământ de Cultură care este Muzeul Enescu- Rosetti-Tescanu de la TESCANI, este un vibrant omagiu adus Maestrului George Enescu.

Întâlnirile muzicale internaționale Georges Enesco se vor încheia în acest an, ca întotdeauna, la Paris, cu a 7-a ediție a RENCONTRES MUSICALES ENESCO, respectiv

Concursul Internațional de Canto și două Concerte, între 12 și 16 octombrie 2020.

Informații : ALINA PAVALACHE, mail : noesisrmm@gmail.com tel : 0753 62 06 03

GABRIELA ILAȘ, mail : gabrielailas@yahoo.com tel : 0729 951 237