Iași: CLASSIX FESTIVAL, ziua 5 – 17 februarie, opinii la ziua 4

La Casa de Cultură a Studenților a avut loc miercuri, 16 februarie, Concertul zilei a patra din Festivalul Classix, intitulat Animal Instinct.

A recrea lumea necuvântătoarelor s-a dovedit un demers destul de delicat, dar eforturile organizatorilor au meritat cu prisosință. Nu știu despre ceilalți spectatori, dar pe mine m-a impresionat enorm faptul că pe scenă a fost amenajat un décor cu copaci și iarbă, luna imensă care a coborât luminoasă deasupra artiștilor, și cel mai șocant, pe scenă, lângă copaci, au stat doi lupi făcuți din fire de nu-știu-ce, cam de mărimea unor urși, care asigurau cumva spatele muzicienilor…. Pe măsură ce muzica a început să se desfășoare, cei de la video mapping au proiectat lumini și imagini cu frunze imense pe tot peretele cu scena, în așa fel încât toate aceste ingrediente au sporit cu mult efectul misterios și jucăuș al muzicii. Între cele două lucrări din program, mi-am spus: ”într-o zi o s-ajungem să și dansăm pe muzica vreunui cvartet…” Și ce credeți că s-a întâmplat? Dacă Cvintetul Păstrăvul de Schubert a fost interpretat cuminte, cu toți interpreții la locurile lor pe scaune, Concertino de Leoš Janacek, septet inspirat de lumea animalelor, a început ca un joc al melodiilor ghidușe. Pe tema pianului lui Dragoș Cantea s-a auzit deodată din culise o chemare de corn, apoi cornistul Niklas Mouritsen s-a strecurat în mai multe locuri de pe scenă în timp ce-și derula semnalele melodioase, iar când a intrat Jonas Frølund cu clarinetul său, era ca un spiriduș, și chiar a dansat până a ajuns la locul lui! Efecte pentru copii, veți spune, dar oare nu ne transformăm cu toții în niște copii care se bucură de muzică? A-ți folosi imaginația pentru a pune în scenă o lucrare de muzică de cameră este un lucru extrem de benefic pentru publicul care are nevoie de hrana asta, care să-l încânte și să-l atragă. Nu știu cât de mult s-a gândit Dragoș la public, dar noi credem, de obicei, că muzica cultă atrage publicul prin calitățile ei intrinsece, nu trebuie să facem nici un efort ca s-o promovăm, „cine știe cunoaște” vorba aia, vine la concert și gata. Restul, dacă nu știm ce ar putea fi interesant, dacă nu ne-a decodificat nimeni vreodată prea mult acest limbaj, asta e, stăm acasă, acolo la concert e tabu, nu-i pentru noi. Heeeeeei!… Chiar așa???… de ce numai opera să fie pusă în scenă, când și muzica instrumentală e plină de imagini care pot fi ajutate cu un décor, lumini și joc scenic… iată că se poate să le spui cumva oamenilor că aici, înăuntrul unei partituri instrumentale de muzică clasică sau contemporană nu e nimic prea abstract, este mult miez, este bucurie, sunt povești minunate care ne pot face viața mai colorată și mai plină de satisfacții. Iar oamenii sobri de pe scenă pot deveni adevărați magicieni muzicieni.

Opiniile de mai jos sunt culese printre muzicieni și îmi pare rău că nu sunt toți sau nu am înregistrat tot ce am vorbit după concert. In ordine, îi auziți pe fagotistul Constantin Barcov (de la Iași, în orchestra Operei din Malmö), Doru Costăchescu (prim violist în orchestra Filarmonicii Moldova din Iași), Virgil Florin Prisacariu (contrabas în orchestra Filarmonicii Moldova și lect.univ.dr. la Universitatea Națională de Arte George Enescu), Tudor Bogdan Bolnavu (vioară, lect.univ.dr. la UNAGE, coordonatorul Orchestrei de Cameră a Universității, Sonos Alumni). La final, Dragoș Andrei Cantea (pian în piesa de Janáček și director artistic al Festivalului Classix). Ultime note despre pianista din Cvintetul de Schubert, excepționala Slávka Vernerová Pěchočová, foarte tânără, dar cu mare experiență în muzica de cameră, fiind membru fondator în Dvořák Piano Quartet de la Praga și despre violonistul norvegian Bjarne Magnus Jensen, auzit deja în două concerte, de data asta parte din septetul Concertino. Carismă, sunet minunat și reale calități de lider!



Aventura clasică contemporană revine la Iași în perioada 13 – 19 februarie 2022. Pășind în lumea Classix 2022, vom descoperi frumusețea într-o formă feminină – mistică, plină de putere și gata să impresioneze prin detalii. Instinctul primar ne va purta spre abandonul temporar al melodiei, îmbrățișând puterea ritmului.

Libertatea prin disciplină determină o variabilă a excelenței în muzică. Pentru a inova, trebuie mai întâi să ne consolidăm rădăcinile. Clasicismul vienez infailibil, burghezia franceză și setea culturală sovietică vor fi mediate de inspirația nordică și luciditatea germană. Aventura clasică contemporană își consolidează valorile europene cu sprijinul Centrului Cultural German Iași, Ambasada Regatului Norvegiei în România și al Academiei Norvegiene de Muzică.

𝘏𝘢̊𝘷𝘢𝘳𝘥 𝘎𝘪𝘮𝘴𝘦 (𝘕𝘰𝘳𝘷𝘦𝘨𝘪𝘢) – 𝘱𝘪𝘢𝘯

𝘎𝘶𝘴𝘵𝘢𝘷 𝘙𝘪𝘷𝘪𝘯𝘪𝘶𝘴 (𝘎𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘪𝘢) – 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘰𝘯𝘤𝘦𝘭

🎼 Programul concertului:

𝗟𝘂𝗱𝘄𝗶𝗴 𝘃𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗲𝘁𝗵𝗼𝘃𝗲𝗻: 𝗦𝗼𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗻𝗿. 𝟯 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗼𝗻𝗰𝗲𝗹 𝘀̦𝗶 𝗽𝗶𝗮𝗻 𝗶̂𝗻 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗷𝗼𝗿, 𝗼𝗽. 𝟲𝟵 (𝟭𝟴𝟬𝟳-𝟬𝟴)

𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗯𝘂𝘀𝘀𝘆: 𝗦𝗼𝗻𝗮𝘁𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗼𝗻𝗰𝗲𝗹 𝘀̦𝗶 𝗽𝗶𝗮𝗻 𝗶̂𝗻 𝗿𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿 (𝟭𝟵𝟭𝟱)

𝗡𝗮𝗱𝗶𝗮 𝗕𝗼𝘂𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿: 𝟯 𝗽𝗶𝗲𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗼𝗻𝗰𝗲𝗹 𝘀̦𝗶 𝗽𝗶𝗮𝗻 (𝟭𝟵𝟭𝟰)

𝗗𝗺𝗶𝘁𝗿𝗶 𝗦̦𝗼𝘀𝘁𝗮𝗸𝗼𝘃𝗶𝗰𝗶: 𝗦𝗼𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗼𝗻𝗰𝗲𝗹 𝘀̦𝗶 𝗽𝗶𝗮𝗻 𝗶̂𝗻 𝗿𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿, 𝗼𝗽. 𝟰𝟬 (𝟭𝟵𝟯𝟰)

🎛 Concept & Light Design: Daniel Mancaș

🔎 Video Mapping: Silviu Apostol Luda & Radu Marțin

