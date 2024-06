Iași, 5 iunie, ora 18:00, Casa Balș: Recital de violoncel și pian Sofia Blându și Daria Ioana Tudor

Violoncelista Sofia Blându, născută în 2003 la Iași, a început studiul violoncelului la vârsta de 7 ani la Colegiul Național de Arte „Octav Băncilă” din Iași cu profesorul Florin Sandu. La vârsta de 14 ani hotărăște să își urmeze studiile la București, la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”, unde va studia la clasele profesorului Mircea Marian și a maestrului Marin Cazacu, la Universitatea Natională de Muzică. Începând cu anul 2023, Sofia Blându este admisă în cadrul studiilor de licență la Universität der Künste din Berlin, unde își va continua studiile la clasa profesorului Konstantin Heidrich.

De-a lungul anilor, a câștigat numeroase premii naționale și internaționale, cele mai importante fiind: semifinalistă la Concursul Internațional „George Enescu”(2022), Marele Premiu la Concursul „Paul Constantinescu” (2019 și 2022), Marele Premiu la Concursul „Alexandru Morosanu”(2016), premii întâi la Olimpiada Naționala de Muzica, Marele Premiu la Concursul “George Manoliu Master of Strings”(2021), Premiul 3 la ProArt Competition, Ucraina (2016), Premiul Special la Festivalul Muzicii Maghiare „Ludovic Bacs”.

De asemenea, Sofia Blându a concertat în calitate de solistă în România și Germania alături de Orchestra de Tineret România-Moldova, A.T.A.C. Orchestra, Deutsches Juristen Orchestra, Orchestra Colegiului Național de Artă „Dinu Lipatti”, Filarmonica Bacău. A susținut atat recitaluri solo, cât și de muzică de cameră in România, Germania, Bulgaria, Italia și Marea Britanie. Începând cu 2017, face parte din Orchestrele Române de Tineret și ulterior, din ansamblul Violoncellissimo.

Pe parcursul evoluției sale, tânăra violoncelistă participă la cursuri de măiestrie susținute de: Frans Helmerson, Jens Peter Maintz, Marin Cazacu, Konstantin Heidrich, Reinhard Latzko, Valentin Răduțiu, Henri Demarquette, Marc Coppey etc.

Din 2018, Sofia este admisă cinci ani la rând, ca bursier in cadrul SoNoRo Interferențe, unde va avea ocazia de a studia și concerta alături de profesorii: Diana Ketler, Mihaela Martin, Justus Grimm, Frans Helmerson, Razvan Popovici. În toamna anului 2023, tânăra violoncelistă a beneficiat de bursele Hindemith Gesellschaft Berlin, iar în prezent este bursieră la Deutschlandstipendium.

Sofia Blându devine ambasador oficial al Academie Musicale de Villecroze Franța, în urma participării în anul 2022 la masterclassurile de violoncel și vioară susținute de Frans Helmerson și Mihaela Martin, iar în vara aceluiași an a concertat în cadrul festivalului Salzburger Festspiele alături de pianista Lizaveta Bormotova.

In urma unei audiții susținute la Universität der Künste Berlin, primește invitația de a participa in luna iulie a acestui an, la Encuentro de Música y Academia de Santander din Spania, unde va cânta alături de violonistul Zakhar Bron.

Daria Tudor s-a născut pe 25 iulie 1997, la Ploieşti. La vârsta de 4 ani a început să ia lecții de pian în orașul natal cu prof. Anca Florentina Borcea. Din 2004 până în 2014 a studiat cu profesorii Şerban-Dimitrie Soreanu de la Universitatea de Muzică din Bucureşti şi Adriana Bocăneanu de la Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti Bucureşti.

În octombrie 2015 a început să studieze la Universitatea de Arte din Berlin, la clasa profesorului Pascal Devoyon, iar din octombrie 2018 studiază cu profesorul Björn Lehmann. De la începutul studiilor la Berlin, Daria a participat la festivaluri precum: Kissinger Sommer, Mozartfest Würzburg, Encuentro de Musica y Academia de Santander, Alpenarte Schwarzenberg, Crescendo Festival Berlin.

În iunie 2019, a primit premiul Enlight la Festivalul Art of the Piano (Cincinnati, SUA) pentru Cel mai bun tânăr artist al anului, iar în aprilie 2020 a debutat la postul de radio Deutschlandfunk Kultur. De atunci, mai multe dintre înregistrările sale solo și camerale au fost difuzate de DLF. Din 2021, Daria colaborează cu Societatea Română de Radiodifuziune, iar în 2022 va lansa două discuri la Editura Casa Radio, alături de violonista Ioana-Cristina Goicea și de violoncelistul Andrei Ioniță, ce vor include lucrări de Beethoven și Șostakovici.

În 2021, Daria a început să colaboreze cu Academia Karajan a Filarmonicii din Berlin în postura de clavecinistă și a susținut deja concerte în cadrul programelor Filarmonicii Welcome Back Week și Patricia Kopatchinskaja – Artist în rezidență. Au inspirat-o personalități precum: Maria João Pires la Capela de Muzică Regina Elisabeta, în Belgia; Axel Bauni, Eric Schneider, Frank-Immo Zichner, Artemis Quartett, Fauré Quartett (Universitatea de Arte din Berlin) și a participat la cursuri de măiestrie susținute de Boris Petrushansky, Leon Fleisher, Elisabeth Leonskaja, Grigory Gruzman, Vladimir Feltsman, Andrei Gavrilov, Håkon Austbø. În formule camerale a colaborat cu Zakhar Bron, Mihaela Martin, Patricia Kopatschinskaja, Andrei Ioniță, Hansjörg Schellenberger, Valentin Răduțiu, Andrej Žust, Marko Zupan, Tomaž Močilnik, Stephan Braun, Haruma Sato și Florian Mitrea.