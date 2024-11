Johnny Cash: „Uneori, sunt două persoane. Johnny este cel frumos. Cash provoacă toate necazurile. Ei se confruntă”

Publicat de nicolaetomescu, 12 septembrie 2021, 21:10

Feature: Nicolae Tomescu

Solist vocal, chitarist și compozitor american de muzică country, considerat a fi unul dintre cei mai influenți muzicieni americani ai secolului al XX-lea, Johnny Cash (26 februarie 1932-12 septembrie 2003) este – și astăzi – identificat datorită vocii sale grave, joase, de bariton, sunetului și senzației unui „tren de marfă”, pentru atitudinea și stilul vestimentar posomorât (renumele de „Man in Black”/„Omul în negru”)…

La origini, Johnny Cash provenea dintr-o familie regală scoțiană. În tinerețe, bănuia să fi avut origini irlandeze. A admirat americanii nativi, exprimând acest complex chiar în cântecele sale… Copilăria i-a fost umbrită de un teribil accident al fratelui mai mare cu 2 ani, Jack; în 1944, ultimul a fost împins într-un fierăstrău circular unde lucra, fiind tăiat aproape în două; a murit după o săptămână de chinuri; Cash s-a simțit mereu în culpă, visa mereu să-și întâlnească fratele în Rai (în vise, îi apărea cu 2 ani mai mare, indiferent de vârsta lui Johnny Cash). Lupta economică și personală din familia lui Cash (ne referim la perioada Marii Recesiuni), i-a inspirat multe piese (compunea versuri despre oamenii care făceau față unor dificultăți similare)… Amintirile timpurii ale lui Cash sunt dominate de muzica gospel și de ceea ce se difuza la radioul acelor vremuri/„My Mother’s Hymn Book”. A fost influențat și de muzica irlandeză tradițională…

Își începea concertele cu introducerea tradițională: „Hello, I’m Johnny Cash!” („Bună, sunt Johnny Cash!”)… În general, muzica lui, cea de la sfârșitul carierei sale – cu precădere, evocă teme triste, de suferință morală și de… salvare. Printre piesele de referință: „I Walk the Line”, „Folsom Prison Blues”, „Ring of Fire”, „Get Rhythm”, „That Old Wheel” (un duet cu Hank Williams Jr.), “Cocaine Blues” și “Man in Black”…

De-a lungul carierei (aproape 50 de ani), Cash a vândut peste 90 de milioane de albume și a ajuns să ocupe „o poziție de vârf în istoria muzicii”… A început să se dezvolte la începutul anului 1960; totodată, a început să bea și să devină dependent de amfetamine și barbiturice; folosea droguri de tip stimulente ca să se mențină treaz în timpul turneelor. Cu toate că, de multe ori, nu mai putea avea control asupra propriilor dependențe, creativitatea frenetică a lui Cash producea hit-uri; „Ring of Fire” a fost unul care a atins mai multe stiluri muzicale, ajungând pe locul 1 în topurile country, intrând în primele 20 de locuri ale topurilor pop…

Cash a cultivat în ochii publicului o imagine romantică de haiduc; în pofida faptelor comise, nu a fost niciodată condamnat la închisoare…

Pe la mijlocul anului 1970, popularitatea lui Cash și numărul hit-urilor sale a început să scadă… a recidivat în dependența de droguri, după ce i-au fost administrate calmante împotriva durerilor abdominale cauzate de un incident neobișnuit la ferma sa, unde a fost lovit de un struț…

În 1980, devenise cel mai tânăr artist apărut în „Country Music Hall of Fame”/la vârsta de 48 de ani, dar în timpul anilor ’80 ai secolului trecut discurile sale au început să nu mai aibă impact în topurile country. Și-a relansat cariera în anii ’90 ai secolului al XX-lea, găsindu-și popularitate în rândurile unei audiențe tinere, fără interes deosebit față de muzica country.

În 1997, Cash a fost diagnosticat cu o boală neuro-degenerativă, sindromul Shy-Drager. Mai târziu, diagnosticul a fost modificat în neuropatie autonomă, asociată cu diabet. Albumele perioadei respective conțin răspunsul lui Cash asupra bolii sale – forma unor piese interpretate într-o tonalitate mai sobră; videoclipul lansat pentru piesa „Hurt” consună cu trecutul lui Cash și cu sentimentele de regret…

„(…) Şi ai putea avea totul, Împeriul meu de ţărână, Te voi dezamăgi, Te voi răni.

Dacă aş putea-o lua de la capăt La un milion de mile depărtare, M-aş păstra pe mine însumi, Aş găsi o cale.”

Johnny Cash a murit, la mai puțin de patru luni de la plecarea soției sale, pe 12 septembrie 2003, în timp ce se afla în spitalul „Baptist” din Nashville/Tennessee. A fost îngropat alături de marea iubire a vieții lui. Avea 71 de ani…

De la începuturile sale ca pionier al stilului rockabilly și rock and roll/din anii ’50 ai secolului trecut, până în timpurile în care era reprezentant internațional al muzicii country, până la revenirea la faima din anii ’90 ai secolului XX – ca legendă vie și icoană a muzicii alternative country, Johnny Cash a influențat nenumărați artiști și a lăsat o importantă moștenire spirituală…