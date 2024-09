„Avicii” (date biografice)

DJ-ul „Avicii” (Tim Bergling, pe numele său real) s-a născut pe 8 septembrie 1989, la Stockholm. A început DJ-ul ca adolescent; și-a lansat primul single în 2007; a lansat un număr mare de single-uri și remixuri în următorii ani; a construit, în scurt timp, o reputație „act live ”. A reușit să obțină succesul din 2010, „Seek Bromance” (lansat în mai multe țări europene); în același an, a semnat un acord de publicare cu „EMI”. Ne-a explicat, totodată, numele DJ ales ca fiind „cel mai mic nivel al iadului buddhist”, ales pentru că numele său real era (deja) folosit de un alt Tim Bergling pe „MySpace”. „Levels”, single-ul său, nominalizat, mai târziu, pentru un premiu „Grammy”, l-a transformat în mainstream (curent de gândire predominant), înregistrat ca atare în mai multe țări europene și topping-ul graficului din Suedia natală. „Sunshine”, născut prin colaborarea, din 2012, cu David Guetta, a fost nominalizat pentru un nou „Grammy” la secțiunea „cea mai bună înregistrare de dans”; în luna septembrie a aceluiași an, a devenit primul DJ care reunea prestigioasa sală „Radio City Music Hall” din New York; la cele două spectacole, a previzualizat, cu Mike Posner, noua melodie intitulată „Stai cu tine”. Albumul său de debut, „True”, a fost lansat în septembrie 2013, multe dintre elemente fiind prezicate în timpul setului său de finisaje de la Festivalul „Ultra Music” (începutul anului invocat). Albumul a prezentat „Wake Me Up”, o colaborare cu Aloe Blacc, care a ocupat topurile în mai multe țări din întreaga lume și a fost numărul 1 preț de 14 săptămâni pe tabloul „Billboard’s Dance / Electronic Songs”; a fost, de asemenea, cel mai vândut în Marea Britanie a anului 2013 (alți cântăreți de pe album: Adam Lambert și Audra Mae). În perioada respectivă, a lucrat împreună cu Madonna și a contribuit la două melodii de pe albumul „Rebel Heart” (din 2015), deși ambele părți păreau nemulțumite de colaborare, iar „Avicii” declarase că versiunile finale erau destul de diferite de demo-urile sale…

Dimensiunile popularității sale s-au reflectat într-un scurt-metraj digital „Saturday Night Live”, numit „When Will the Bass Drop?”, cu Andy Samberg (actor, comedian, regizor și muzician american)/care juca un mega-DJ fictiv (numit „Davvincii”). Cu toate acestea, pe măsură ce popularitatea „Avicii” a crescut, sănătatea sa a ajuns în prăpastie. Spitalizat în martie 2014, și-a anulat mai multe apariții în turneu; a colaborat cu Carlos Santana și Wyclef, cu FIFA World Cut Anthem „We Will Find a Way”. De asemenea, în același an, a produs un cântec de pe albumul „Ghost Stories” al trupei „Coldplay”. A lansat al doilea album complet, intitulat „Povestiri” (octombrie 2015). „Avicii” a fost și în România, în anul 2015, la festivalul „Untold” din Cluj. În martie 2016, a interpretat un material nou, la Festivalul „Ultra Music”, dar 10 zile mai târziu a anunțat că se retrage din spectacol; a avut o apariție în luna august, la Ibiza; în decembrie, s-a despărțit de managerul Ash Pournouri. În august 2017, lansa un EP cu șase piese intitulat „Avici”, despre care a spus că reprezenta prima din cele trei tranșe ale următorului album; o lună mai târziu, documentarul de lungă durată, numit „Povestiri adevărate”, se referea, în mare parte, la „pensionarea” sa – promotorii sunt văzuți încercând să-l convingă să continue turul de forță, chiar dacă el se află în dureri fizice evidente (declarație făcută pentru „Rolling Stone”, interviu publicat în septembrie anul trecut): „De ce nu am oprit nava mai devreme? Aveam nevoie să-mi dau seama de viața mea”, continua Tim Bergling; „Totul a fost despre succesul de dragul succesului. Nu mai aveam deloc fericire. Acum că am mai mult timp în studio, vreau să învăț cât mai mult despre alte genuri. Asta îmi place cel mai mult – având o sesiune cu Nile Rodgers, de exemplu, și înțelegerea muzicii care este de neprețuit.”

A murit la 28 de ani; decesul artistului s-a produs în circumstanțe necunoscute… Unul dintre cei mai populari și mai de succes artiști de muzică electronică de dans din toate timpurile – pe locul 4 în „Billboard 200”/2013, cu „Wake Me Up”, apărut, cu frecvență impresionantă, în Top 5 „DJ-uri cu cele mai mari plăți efectuate pentru prestațiile sale”, se retrăsese din muzică din cauza unor probleme de sănătate. DJ-ul avea probleme de mai mulți ani, mare parte din cauza consumul de alcool. În anul 2014, i-au fost scoase, la cerere, apendicele și vezica biliară. În 2017, a postat – pe site–ul său – următoarea declarație: (…)Pentru mine, esențială este creația muzicală. Pentru asta trăiesc, este ceea ce simt că m-am născut să fac. (…)Anul trecut am renunțat la interpretare și mulți dintre voi ați crezut că a fost așa. Dar sfârșitul vieții nu înseamnă niciodată sfârșitul «Avicii» sau muzicii mele(…)”