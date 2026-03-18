Suceava: Screening pentru depistarea precoce a cancerului oral la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă

Publicat de Andreea Drilea, 18 martie 2026, 10:32

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) ‘Sfântul Ioan cel Nou’ Suceava lansează un program de screening gratuit pentru depistarea precoce a cancerului oral, desfăşurat în colaborare cu Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice de la Universitatea ‘Ştefan cel Mare’, se arată, miercuri, într-un comunicat de presă transmis de unitatea medicală.

Potrivit sursei citate, programul are ca obiectiv identificarea timpurie a leziunilor potenţial maligne şi maligne ale cavităţii orale, printr-o evaluare clinică specializată realizată de medici cu experienţă în chirurgia oro-maxilo-facială şi prin utilizarea de tehnici moderne de diagnostic VELscope, bazate pe analiza auto-fluorescenţei ţesuturilor.

‘Iniţiativa face parte dintr-un demers mai amplu de prevenţie şi educaţie medicală, care urmăreşte creşterea gradului de conştientizare în rândul populaţiei asupra importanţei controalelor periodice şi a depistării precoce a cancerului oral’, au precizat reprezentanţii SCJU Suceava.

Evaluarea medicală include examinarea clinică completă a cavităţii orale, evaluarea ganglionilor limfatici cervicali, examinarea mucoasei orale cu tehnologia VELscope, documentarea eventualelor leziuni suspecte, precum şi consiliere privind prevenţia şi factorii de risc pentru cancerul oral. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro