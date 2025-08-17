Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Prognoză specială pentru Moldova: Vreme călduroasă dar și instabilitate atmosferică

Prognoză specială pentru Moldova: Vreme călduroasă dar și instabilitate atmosferică

Prognoză specială pentru Moldova: Vreme călduroasă dar și instabilitate atmosferică

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 august 2025, 12:18

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 17 august, interval orar 12 – 21

Duminică (17 august), vremea va fi călduroasă după-amiaza în cea mai mare parte a Moldovei și disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 29 și 33 de grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 august, ora 12 – 17 august, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

Zone afectate: județele Suceava, Neamț și zona de munte a județului Bacău

În nord-vestul Moldovei și zona de munte a județului Bacău vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce
se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Notă: Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în nord-estul Moldovei.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 17 august, ora 14 – 17 august, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ

Zone afectate: zona montană a județelor Suceava și Neamț

În zona montană a județelor Suceava și Neamț vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări
electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

Zone afectate: județele Bacău și Iași

În județele Bacău și Iași vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat grindină de mici
dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10

Fenomene vizate: averse importante cantitativ

Zone afectate: județele Suceava, Botoșani, Neamț

În județele Suceava, Botoșani și Neamț vor fi averse însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp sau
prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 18 august, interval orar 12 – 23

Cerul va fi temporar noros și, pe arii restrânse în jumătatea de sud a regiunii și zona de munte, vor fi averse însoțite de fenomene electrice.

Etichete:
Spania – Continuă lupta împotriva incendiilor de vegetaţie concentrate în nord-vestul şi vestul ţării
Prim plan duminică, 17 august 2025, 11:00

Spania – Continuă lupta împotriva incendiilor de vegetaţie concentrate în nord-vestul şi vestul ţării

Spania, care intră în a treia săptămână de alertă de caniculă, continua să lupte cu ajutorul armatei împotriva incendiilor de vegetaţie...

Spania – Continuă lupta împotriva incendiilor de vegetaţie concentrate în nord-vestul şi vestul ţării
Trei persoane s-au înecat în mare sâmbătă
Prim plan duminică, 17 august 2025, 08:52

Trei persoane s-au înecat în mare sâmbătă

Turiştii aflaţi pe litoral trebuie să fie foarte atenţi la culoarea steagului arborat de salvamari. Trei bărbaţi s-au înecat sâmbătă în...

Trei persoane s-au înecat în mare sâmbătă
Urmează să fie adoptate noi protocoale de control şi raportare a infecţiilor nosocomiale în spitale
Prim plan duminică, 17 august 2025, 08:50

Urmează să fie adoptate noi protocoale de control şi raportare a infecţiilor nosocomiale în spitale

Noi protocoale legate de controlul şi raportarea infecţiilor nosocomiale în toate spitalele din România urmează să fie adoptate în zilele...

Urmează să fie adoptate noi protocoale de control şi raportare a infecţiilor nosocomiale în spitale
Guvernul avansează în direcţia finalizării pachetului doi de reducere a deficitului
Prim plan duminică, 17 august 2025, 08:43

Guvernul avansează în direcţia finalizării pachetului doi de reducere a deficitului

Guvernul avansează în direcţia finalizării pachetului doi de reducere a deficitului, pe care premierul Ilie Bolojan l-ar vrea adoptat prin...

Guvernul avansează în direcţia finalizării pachetului doi de reducere a deficitului
Prim plan duminică, 17 august 2025, 08:02

Volodimir Zelenski: Refuzul Rusiei de a accepta un armistiţiu complică eforturile de a pune capăt războiului

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirmă că refuzul Rusiei de a accepta un armistiţiu complică eforturile de a pune capăt războiului....

Volodimir Zelenski: Refuzul Rusiei de a accepta un armistiţiu complică eforturile de a pune capăt războiului
Prim plan sâmbătă, 16 august 2025, 10:13

METEO: Val de căldură urmat de furtuni: vremea se schimbă radical

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 16-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 16...

METEO: Val de căldură urmat de furtuni: vremea se schimbă radical
Prim plan sâmbătă, 16 august 2025, 10:06

Suceava: Un bărbat a murit în urma unui incendiu la Valea Putnei

Un bărbat în vârstă de 89 de a murit în urma unui incendiu produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea Valea Putnei, a...

Suceava: Un bărbat a murit în urma unui incendiu la Valea Putnei
Prim plan sâmbătă, 16 august 2025, 08:45

Minivacanţa de Sfânta Maria este cel mai aglomerat weekend pe litoral românesc din acest sezon estival

Minivacanţa de Sfânta Maria este cel mai aglomerat weekend pe litoral românesc din acest sezon estival. Asociaţia patronală Resto Constanţa a...

Minivacanţa de Sfânta Maria este cel mai aglomerat weekend pe litoral românesc din acest sezon estival