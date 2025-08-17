Prognoză specială pentru Moldova: Vreme călduroasă dar și instabilitate atmosferică

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 august 2025, 12:18

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 17 august, interval orar 12 – 21

Duminică (17 august), vremea va fi călduroasă după-amiaza în cea mai mare parte a Moldovei și disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 29 și 33 de grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 august, ora 12 – 17 august, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

Zone afectate: județele Suceava, Neamț și zona de munte a județului Bacău

În nord-vestul Moldovei și zona de munte a județului Bacău vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce

se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Notă: Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în nord-estul Moldovei.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 17 august, ora 14 – 17 august, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ

Zone afectate: zona montană a județelor Suceava și Neamț

În zona montană a județelor Suceava și Neamț vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări

electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

Zone afectate: județele Bacău și Iași

În județele Bacău și Iași vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat grindină de mici

dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10

Fenomene vizate: averse importante cantitativ

Zone afectate: județele Suceava, Botoșani, Neamț

În județele Suceava, Botoșani și Neamț vor fi averse însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp sau

prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 18 august, interval orar 12 – 23

Cerul va fi temporar noros și, pe arii restrânse în jumătatea de sud a regiunii și zona de munte, vor fi averse însoțite de fenomene electrice.