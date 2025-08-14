Postul vamal de frontieră Bumbăta-Leova, de la graniţa cu Republica Moldova, va funcţiona non-stop

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2025, 19:36

Postul vamal de frontieră Bumbăta-Leova, de la graniţa cu Republica Moldova, va funcţiona non-stop începând de sâmbătă dimineaţă, de la ora 8:00, informează Autoritatea Vamală Română.

Măsura decisă de comun acord de autorităţile vamale din cele două ţări are scopul de a spori mobilitatea transfrontalieră şi de a facilita circulaţia persoanelor şi a mărfurilor, oferind mai multă libertate de deplasare şi posibilitatea de a alege intervalul orar cel mai convenabil pentru traversarea frontierei, se arată într-un comunicat.

De asemenea, este de aşteptat să se reducă aglomeraţia, pentru că fluxul de călători şi transportatori se va distribui mai uniform pe parcursul întregii zile şi se facilitează accesul printr-o rută suplimentară pentru locuitorii din zona de frontieră şi pentru cei aflaţi în tranzit. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)