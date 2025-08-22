Ascultă Radio România Iași Live
Bacău: Două persoane, rănite într-un accident rutier produs pe DN 11, la Sănduleni

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 august 2025, 11:06

Două persoane au fost rănite într-un accident rutier care s-a produs, vineri, pe drumul naţional DN 11, în afara localităţii Sănduleni, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

‘Din primele cercetări a rezultat faptul că un tânăr, de 23 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN 11, dinspre Bacău către Oneşti, ar fi pătruns pe sensul opus de mers intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 44 de ani. Totodată, un alt conducător auto, de 41 de ani, ar fi efectuat o manevră de evitare a celor două autoturisme implicate, intrând în coliziune cu un stâlp aflat pe marginea carosabilului’, a precizat IPJ Bacău.

În urma impactului, şoferii în vârstă de 23, respectiv 44 de ani au fost răniţi şi transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cei trei şoferi implicaţi în accident au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. (Agerpres/ FOTO Poliția Iași)

