(AUDIO) Bani de stadion, redirecționați spre infrastructura rutieră din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 iulie 2025, 18:47

În ședința de astăzi a Consiliului Local Iași s-a aprobat redirecționarea unor sume din fondurile alocate inițial construirii viitorului Stadion către consolidarea și modernizarea Pasajului Socola și a Bulevardului Poitiers.

Primarul Iașului, Mihai Chirica a argumentat decizia luată prin faptul că elaborarea documentelor de urbanism necesare viitorului stadion ar dura aproximativ două luni și, pe de altă parte, obținerea autorizațiilor pentru proiectul tehnic ar mai dura încă cinci luni, fapt ce ar determina blocarea respectivilor bani pe anul în curs.

Mihai Chirica: Noi avem nevoie să finalizăm două proiecte importante pe care vrem să le ducem la bun sfârșit anul acesta, septembrie și octombrie, cu finalizare cu Poitiers și Bucium, și mai avem nevoie de aproximativ 24 de milioane de lei. Bani pe care îi putem mobiliza dintr-un credit, pe care l-am făcut tot pentru programe de investiții, știut fiind faptul că fiind deja luna august, indiferent cum am pornit cu stadionul, nu mai avem timp în acest an să cheltuim niciun leu, suntem în fază de elaborarea documentațiilor de urbanism pe șesul Cicoarei. Practic cel puțin două luni de zile durează până am ajunge în fața Consiliului. Mai durează încă cel puține vreo 4-5 luni de zile proiectul tehnic în vederea obținerii autorizației de construire. Ținem banii imobilizați și cartierul Buciun poate chiar are nevoie de ei. Pe de altă parte, am mai și eliberat o sumă de 3,4 milioane de lei cu care ne ducem cu niște proiecte din zona Păcureț, Rampei, în zona Dacia și alte străzi.

Reamintim că Primăria Iași a contractat un credit de 150 de milioane de lei, la BRD, pentru începerea lucrărilor la viitorul stadion, consolidarea Pasajului Socola și modernizarea Bulevardului Poitier.

Președintele grupului PSD din Consilil Local Iași, Bogdan Cruceanu a declarat că partidul său susține acest demers deoarece, în acest moment, proietele de infrastructură rutieră devin prioritare.

Bogdan Cruceanu: Înțelegem și am susținut mereu necesitatea realizării unui stadion la standarde europene în municipiul Iași, așa cum mereu am susținut că ne dorim și o sală polivalentă și un bazin de înot. Vorbim strict de continuarea unor investiții în infrastructura rutieră, investiții care la fel sunt prioritare și necesare pentru dezvoltarea municipiului Iași.

Aceeași opinie este împărtășită și de liderul consilierilor AUR, Vasile Pușcașu: Eu am speranța, totuși, că urgența numărul unu și că toți cetățenii Iașului cred în așa ceva este Poitiers, fiindcă pasajul Poitiers este un punct cheie al transportului în Iași și de mulți ani de zile s-a ridicat problema transportului din acea zonă și datorită faptului că nu s-a putut rezolva acest pasaj, nici zona Bucium, nici zona care merge spre Siraj și Metalurgie și spre Podul Roșu nu este funcțională acum la orele de vârf.