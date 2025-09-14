Vaslui: Mai multe incendii față de anul trecut

Publicat de Andreea Drilea, 14 septembrie 2025, 08:12

În județul Vaslui, numărul incendiilor de locuințe a crescut cu 15% în primele opt luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă a lui 2024. Principală cauză o reprezintă improvizațiile electrice, atrag atenția pompierii.

Aproape 600 de intervenții au avut pompierii militari din județul Vaslui în primele opt luni ale anului, media zilnică fiind de cel puțin 20 de misiuni. Pompierii militari însă atrag atenția că numărul incendiilor de locuințe este în creștere la nivelul județului, cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Colonel Cătălin Oloeriu, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui: Nu vedem o grijă mai mare a cetățenilor în județul nostru. Sursele incendiilor la nivelul județului Vaslui sunt în primul și în primul rând improvizațiile la instalațiile electrice, prize, aparate care se alimentează mai mult decât trebuie.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui atrag atenția și asupra surselor de încălzire a locuințelor, dat fiind faptul că se apropie sezonul rece. Hornurile și sobele trebuie obligatoriu verificate înainte de folosire și curățate, cu atât mai mult cu cât în județul Vaslui peste jumătate din populație se încălzește la sobe cu lemne.

Rador/FOTO arhivă ISU VS