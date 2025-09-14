Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Universitățile de stat din Iași fac ultimele pregătiri pentru deschiderea noului an academic

Universitățile de stat din Iași fac ultimele pregătiri pentru deschiderea noului an academic

Universitățile de stat din Iași fac ultimele pregătiri pentru deschiderea noului an academic

Publicat de Andreea Drilea, 14 septembrie 2025, 10:09

Universitățile de stat din Iași fac ultimele pregătiri pentru deschiderea noului an academic.

Ne spune mai multe, Constantin Mihai: ”Prima universitate de stat din Iași care își deschide porțile este Universitatea de Științe ale Vieții, fosta universitate Agronomică. Ceremonia de deschidere a unui academic se desfășoară luni, 15 septembrie de la ora 11, în Aula Magna a universității. Ca și în anii precedenții, sunt tot patru facultăți, în total sunt aproape 4.000 de studenți, în anul întâi pășesc aproape 1.000 de studenți. Este singura universitate de stat din Iași care din fonduri proprii, în anumite condiții și pentru anumiți studenți, poate asigura anumite categorii de burse. O altă universitate din Iași, respectiv Universitatea de Medicină și Farmacie, își va deschide porțile pe 22 septembrie. Dar în perioada 15-20 septembrie se desfășoară programul de integrare a studenților. Viitorilor studenți din anul întâi le sunt prezentate sălile didactice, amfiteatrele, laboratoarele, campusul studențesc, corpurile de clădiri unde vor face ore. La Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, acum se desfășoară perioada de cazări în cămine. Procedura are loc online. Universitatea are cel mai mare campus universitar din țară, 22 de cămine, cu mai multe cantine, biblioteci și locuri de agrement.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO/FOTO) IGSU și DSU: investiții esențiale pentru modernizarea sistemului de urgență
Prim plan duminică, 14 septembrie 2025, 09:03

(AUDIO/FOTO) IGSU și DSU: investiții esențiale pentru modernizarea sistemului de urgență

Accesul la facilităţi moderne şi echipamente de ultimă generaţie, competitive pentru salvarea de vieţi umane şi bunuri, reprezintă cheia unor...

(AUDIO/FOTO) IGSU și DSU: investiții esențiale pentru modernizarea sistemului de urgență
Creştinii ortodocşi sărbătoresc, astăzi, Înălţarea Sfintei Cruci
Prim plan duminică, 14 septembrie 2025, 08:50

Creştinii ortodocşi sărbătoresc, astăzi, Înălţarea Sfintei Cruci

Creştinii ortodocşi sărbătoresc, astăzi, Înălţarea Sfintei Cruci, cea mai veche sărbătoare creştină în care este amintită crucea pe...

Creştinii ortodocşi sărbătoresc, astăzi, Înălţarea Sfintei Cruci
Ministrul Apărării: Pot fi doborâte drone ce intră în spaţiul naţional
Prim plan duminică, 14 septembrie 2025, 08:36

Ministrul Apărării: Pot fi doborâte drone ce intră în spaţiul naţional

Armata Română şi aliaţii care fac poliţie aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spaţiul aerian naţional, a...

Ministrul Apărării: Pot fi doborâte drone ce intră în spaţiul naţional
Consiliul de Securitate ONU, îngrijorat de incursiunea cu drone a Rusiei în Polonia
Prim plan duminică, 14 septembrie 2025, 08:30

Consiliul de Securitate ONU, îngrijorat de incursiunea cu drone a Rusiei în Polonia

Peste 40 de țări, membre și partenere ale Alianței Nord-Atlantice, au semnat vineri o declarație comună la reuniunea Consiliului de Securitate...

Consiliul de Securitate ONU, îngrijorat de incursiunea cu drone a Rusiei în Polonia
Prim plan duminică, 14 septembrie 2025, 08:23

Investițiile nete realizate în economia națională, tendință de majorare

Investițiile nete realizate în economia națională s-au apropiat de 84 de miliarde de lei în prima jumătate a anului, în creștere ușoară de...

Investițiile nete realizate în economia națională, tendință de majorare
Prim plan duminică, 14 septembrie 2025, 08:12

Vaslui: Mai multe incendii față de anul trecut

În județul Vaslui, numărul incendiilor de locuințe a crescut cu 15% în primele opt luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă a lui 2024....

Vaslui: Mai multe incendii față de anul trecut
Prim plan sâmbătă, 13 septembrie 2025, 12:27

(AUDIO) Consilier de stat pe probleme de educație: Rețeaua școlară din România trebuie regândită

Viitorul consilier de stat pe probleme de educație de la cancelaria premierului, Luciana Antoci, a precizat, într-o conferință de presă ținută...

(AUDIO) Consilier de stat pe probleme de educație: Rețeaua școlară din România trebuie regândită
Prim plan sâmbătă, 13 septembrie 2025, 10:48

METEO: Cod galben de intensificări ale vântului

Prognoză specială Interval de valabilitate: 13 septembrie, ora 20 – 14 septembrie, ora 8 Vremea va fi normală termic pentru această dată....

METEO: Cod galben de intensificări ale vântului