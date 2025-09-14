Universitățile de stat din Iași fac ultimele pregătiri pentru deschiderea noului an academic

Publicat de Andreea Drilea, 14 septembrie 2025, 10:09

Ne spune mai multe, Constantin Mihai: ”Prima universitate de stat din Iași care își deschide porțile este Universitatea de Științe ale Vieții, fosta universitate Agronomică. Ceremonia de deschidere a unui academic se desfășoară luni, 15 septembrie de la ora 11, în Aula Magna a universității. Ca și în anii precedenții, sunt tot patru facultăți, în total sunt aproape 4.000 de studenți, în anul întâi pășesc aproape 1.000 de studenți. Este singura universitate de stat din Iași care din fonduri proprii, în anumite condiții și pentru anumiți studenți, poate asigura anumite categorii de burse. O altă universitate din Iași, respectiv Universitatea de Medicină și Farmacie, își va deschide porțile pe 22 septembrie. Dar în perioada 15-20 septembrie se desfășoară programul de integrare a studenților. Viitorilor studenți din anul întâi le sunt prezentate sălile didactice, amfiteatrele, laboratoarele, campusul studențesc, corpurile de clădiri unde vor face ore. La Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, acum se desfășoară perioada de cazări în cămine. Procedura are loc online. Universitatea are cel mai mare campus universitar din țară, 22 de cămine, cu mai multe cantine, biblioteci și locuri de agrement.”

