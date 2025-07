UNICREDIT IASI OPEN – Programul zilei de luni, 14 iulie

Publicat de Andreea Drilea, 14 iulie 2025, 06:07

CENTER COURT starts at 10:30 AM

[WC] I. Amariei (ROU) vs A. Herrero Linana (ESP)

G. Craciun (ROU) vs [11] M. Rouvroy (FRA)

NB 2:00 PM I. Ibbou (ALG) / B. Schoofs (NED) vs M. L. Carle (ARG) / S. Waltert (SUI)

NB 3:30 PM [WC] M. Bulgaru (ROU) vs [6] J. Teichmann (SUI)

[7] I. Begu (ROU) vs N. Hibino (JPN)

NB 6:30 PM [WC] A. Bogdan (ROU) vs [5] V. Gracheva (FRA)

COURT 5 starts at 10:30 AM

[WC] G. S. Popa (ROU) vs [9] S. Ambrosio (ITA)

[3] S. Janicijevic (FRA) vs D. Lodikova

NB 3:30 PM J. Fett (CRO) vs V. Erjavec (SLO)

I. Shymanovich vs M. Chwalinska (POL)

NB 6:30 PM G. Maristany Zuleta De Reales (ESP) vs [3] A. Li (USA)